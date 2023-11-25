兒科人滿為患 醫院竟闢作業專區 邊輸液邊寫作業

一段學生邊輸液邊寫作業的視頻，引發議論。(視頻截圖)

冬季多種傳染性疾病交織，醫院兒科人滿為患。不時可見小孩邊輸液邊寫作業的「殘忍場面」，有醫院還開闢了「作業專區」，有的家長「苦心孤詣」，私家車和露營裝備也派上用場，網友直呼「喪心病狂」。央視也發聲，邊輸液邊做題，能理解但不支持。

來源：YouTube

百度 帳號「餡吭佑卸膊殉」指出，近日，一段學生邊輸液邊寫作業的視頻，在網上突然爆火。從曝光的視頻中可以看出，這個醫院裡擺滿了桌椅，座位上已經坐滿了學生，所有孩子都保持著一個狀態，左手打點滴，右手寫作業。而家長則在一旁，負責後勤工作，雖然說話輕言輕語，但看得出內心都很焦急。

央視網報導，家長們說，「一分鐘有一分鐘的用途，一天有一天的進度。」別說感染了甲流、支原體肺炎等，一請假就是十來天，要知道「落下一張卷，落後一大截」、「天上下刀子也攔不住學生做卷子」、「必須保證萬無一失，一失萬無」。報導說從家長的角度，這事也能理解，但不支持。

報導指出，焦慮是比流感 更易感的傳染病。有的家長說，本來沒打算讓孩子寫作業，但是「學習氛圍太好了」。孩子們不該成為這種不理性風氣的受害者，不應該被嚴絲合縫地「安排」，保護他們在生病時歇一歇，難過時哭一會，什麽都不做發發呆的權利，是和考大學、卷前途一樣重要的事情。