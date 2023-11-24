降溫？連增9年考研人數首降 媒體：比以往理性

中國2024年碩士研究生招生考試報名人數為438萬，年減8%，是2015年以來的首次報考人數下滑。圖為2015年中國碩士研究生招生考試前，考生抓緊最後時間衝刺復習。 （中新社）

碩士學歷不再吃香？考研降溫？界面新聞報導，教育部 最新統計，2024年中國全國碩士研究生招生考試報名人數為438萬，年減8%，這也是2015年以來的首次報考人數下滑。但媒體解讀這不代表考研熱降溫，因過去每年都有很多人棄考，今年或許是提前想清楚不盲目報考。

報導稱，自2015年始，考研開啟「狂飆」模式，報名人數分別在2017、2020、2022年邁入200萬、300萬、400萬大關，直至今年踩下煞車。 2010 -2023年，考研報名人數從141萬人成長至474萬人， 14年間的平均複合成長率為9%。2023年的考研報名人數已經出現下降趨勢，雖然報考人數創歷史最高，成長率卻是八年來最低，僅3.7%。對比這一年中國高考 報名人數1291萬人，考研人數竟達到高考人數的37%。

報導說，多位頂尖名校「清北復交」的碩士畢業生表示，經濟不景氣，碩士就業 能拿到的工作和薪資甚至不如本科畢業生。 近年來，大學畢業生人數逐年上漲，屢創新高。教育部數據顯示，2023年大學畢業生的規模達1158萬人，較去年增加82萬人。但經濟情勢嚴峻，就業市場不斷承壓。

報導稱，選擇繼續深造的人數下滑背後，是中國人才供需結構性失衡的困局。進入21世紀，中國的人才培育結構以大學部學生、研究生為代表的研究型人才培養佔比遠超應用型人才。

另據澎湃新聞報導指出，有輿論認為，考研熱開始降溫，但這種看法只是看到表面的數字變化，考研報名人數回落，並不意味著考研熱降溫，因為每年考研報名人數和實際參考人數有很大的出入。

統計顯示，全中國每年約有3成考生最終選擇棄考，例如2023年考研報名人數474萬，實際參考人數327萬，棄考人數達147萬。

在上海，報名參加2023年考研的人數為9.4萬人，但部分考點的實際參考率僅為7成，3成的考生未參加考試。

報導表示，所以2024年考研報名人數比2023年減少36萬，並不能說明考研降溫，因為很可能實際到考人數會比2023年還多。

而減少的報名人數，很大可能是在報名時就想清楚了，決定不盲目報考，從這一角度來看，大專院校畢業生在選擇考研時，比以往更為理性了。