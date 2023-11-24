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中植爆雷 「資不抵債」4200億 公開信向投資人致歉

記者謝守真／綜合報導
中國大型資產管理公司中植集團發出「致歉信」，自曝該集團已資不抵債。（中新社）
中國大型資產管理公司中植集團發出「致歉信」，自曝該集團已資不抵債。（中新社）

中國大型資產管理企業中植集團旗下中融信託爆出逾期兌付後，該集團近日發出「致歉信」給投資者，並在信中承認「資不抵債」，存在重大持續經營風險。

經初步計算，中植集團資不抵債的「大坑」約人民幣2200億元至2600億元（約310億至366億美元），這可能會再次引發中國房地產債務危機蔓延至金融領域的擔憂。

根據金管會的資料顯示，國內金融三業對「中植系」曝險為零，包括投資部位與銷售客戶基金商品全部「零曝險」。

中國住建部旗下官媒「中國房地產報」報導，中植集團22日正式宣布「爆雷」，並稱採取一系列自救措施，努力扭轉經營困境，但成效不及預期。

信中還稱，短期內可用於兌付債務的資源遠低於整體債務規模。

信中提到，中植集團透過中介機構進行全面清產核資發現，中植總資產帳面金額約人民幣2000億元，並坦言其產集中於債權及股權投資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭，資產減損情況嚴重。

信中還寫到，由於債務規模龐大，初步調查顯示，在剔除保證金後相關負債本息規模約人民幣4200億元至4600億元(約588億到644億美元)。

中植系旗下四大財富管理公司在今年8月出現延期兌付情形，隨後，有關中植系的消息甚囂塵上，但當時中植系對外只認為出現流動性問題，還未到資不抵債程度。不過，此封致歉信似乎將投資者「希望的火苗」再次澆熄。

此前，業內外普遍認為，中植系爆雷的根本原因在於其靈魂人物──掌舵人解直錕的離世。致歉信提到，2021年12月18日中植集團實控人解直錕猝然離世。多位高管和核心人員先後離職，加之集團及旗下企業高度依附於原實控人決策，導致內部管理面臨失效狀態。

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