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福建新任副省長 江爾雄老家在彰化

記者陳政錄／北京報導
江爾雄曾任「台灣省籍」的中共19大、20大代表，以及第12屆全國人大代表，第13、14屆全國政協委員。(取材自澎湃新聞)
江爾雄曾任「台灣省籍」的中共19大、20大代表，以及第12屆全國人大代表，第13、14屆全國政協委員。(取材自澎湃新聞)

福建省23日召開福建第14屆人大常委會第七次會議閉幕，會議上表決通過，任命江爾雄為福建省人民政府副省長。與此同時，江爾雄還是中國對台重要統戰組織之一的中國全國台聯副會長，並擔任台盟中央常委、福建省台聯會長、中國全國政協委員等職。

北京日報，福建省14屆人大常委會第七次會議閉幕。會議表決通過了有關人事事項。

會上，決定任命江爾雄為福建省人民政府副省長。同時，因工作調整，決定接受江爾雄辭去福建省第14屆人民代表大會常務委員會副主任職務的請求，報福建省人民代表大會備案。

近年中國積極透過福建推動對台工作，包括日前發布支持福建建設兩岸融合發展示範區的意見，如今，出身福建，長期在台聯體系工作的江爾雄，被進一步任命為福建省副省長受到關注。

公開資訊顯示，江爾雄，女，漢族，1967年1月生，台灣彰化人，1996年3月加入共產黨，2006年3月加入台灣民主自治同盟，畢業於廈門大學，經濟學學士學位。

目前，她是第14屆中國全國政協常委、經濟委員會委員，福建省副省長，台盟中央常委，台盟福建省委會主委，中華全國台灣同胞聯誼會（中國全國台聯）副會長，福建省台灣同胞聯誼會（福建省台聯）會長。她也擔任過所謂的中共19大、20大「台灣省籍」代表，以及第12屆中國全國人大代表，第13屆中國全國政協委員。

中國全國台聯全稱為「中華全國台灣同胞聯誼會」，1981年在北京成立，在中國各省市都設有分會，扮演共產黨、中國政府與在陸台灣人溝通的橋梁，早期成員以滯留中國台灣人、在陸台籍人士為主，現主要為台二代、台三代，工作重心也主要放在促進兩岸交流與統戰，例如文化、青年等領域。

值得注意的是，去年底接任中國全國台聯會長一職的鄭建閩，原先也是福建副省長。

另據中新社報導，近期19到25日，第14屆中國全國人大「台灣省代表團」剛好正在福建視察，代表團並於20日與福建省人大、省政府相關負責人在福州進行座談，期間，代表團還將前往平潭綜合實驗區、漳浦台灣農民創業園、古雷開發區及廈門五通碼頭等地視察。

北京 共產黨 20大

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