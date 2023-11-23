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泡澡、「釣貓」…廣州大熊貓兄妹悠哉「營業」 萌態十足

中國新聞組／北京23日電
「星一」在「釣貓」訓練時，能準確捕捉食物。。(羊城晚報)
「星一」在「釣貓」訓練時，能準確捕捉食物。。(羊城晚報)

廣州已正式官宣入秋，羊城街頭多了幾分秋日的浪漫，而在廣州動物園卻能找到秋日生機勃勃的景象，喜寒怕熱的「國寶」熊貓走出冷氣房，到戶外活動了。趁此時機，園方為幫熊貓們鍛鍊身體，替牠們進行｢釣貓｣訓練。

羊城晚報報導，20日上午，在廣州動物園熊貓館，熊貓兄妹「星一」、「雅一」一邊享受著秋日的暖陽，一邊優哉遊哉地吃早餐。

享用早餐竹竿盛宴後，熊貓兄妹還分別在戶外進行了晨間運動。妹妹「雅一」在戶外院子散步，然後爬上樹的高處，遠眺前方，小憩了一會兒。

哥哥「星一」則十分活潑，吃完早餐後，到專屬的水池泡澡。隨後，踢球、翻跟斗、爬樹……，在嬉戲的過程中，還將自己的小竹籃撕爛了。

10時左右，廣州動物園的熊貓保育員對「星一」、「雅一」進行「釣貓」訓練。「釣貓」是指保育員將蘋果、窩窩頭等熊貓喜愛的食物綁在長竹竿的一端，以類似釣魚的形式誘導熊貓站立，獲取釣在竹竿上的食物。保育員介紹，「釣貓」能鍛鍊大貓熊的腰力和腿部力量，讓它們更有力量地爬樹。

目前，廣州已進入秋季，秋高氣爽。保育員在現場解說時提到，熊貓喜寒怕熱，進入秋冬季，熊貓在戶外的活動時間會比夏季長，當溫度在攝氏26度及以下，會開放室內到戶外院子的門，讓熊貓自由出入。

進入秋冬季，熊貓的飲食也有了一些改變。保育員表示，熊貓的食譜會隨季節而變化，2-3月吃冬筍、7-11月吃麻竹筍，一般而言，秋季多以竹葉為主食，冬季以竹竿為主食。

保育員透露，目前，「星一」「雅一」處於「戒筍」階段，有時候難免會有些小脾氣，希望市民在探望熊貓兄妹時保持安靜、不投餵，文明遊園。

保育員為雅一進行釣貓訓練。(羊城晚報)
保育員為雅一進行釣貓訓練。(羊城晚報)

動物園 食譜 釣魚

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