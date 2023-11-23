我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

遼寧退休師輔導外孫女 吸引百萬粉絲「蹭課」

中國新聞組／綜合報導
一位退休高中教師輔導外孫女的影片走紅網路，已吸引百萬粉絲。(視頻截圖)
一位退休高中教師輔導外孫女的影片走紅網路，已吸引百萬粉絲。(視頻截圖)

近日，一位退休姥爺輔導外孫女的影片走紅網。影片中正在講題的老人名叫田雷，67歲的他是一名教齡41年的中學高級教師，影片裡的小女孩是其正上小學五年級的外孫女。他2021年9月開始將輔導影片傳到網路上，沒想到吸引了許多家長的注意，收穫近百萬粉絲。

北京青年報報導，家住遼寧大連的67歲中學高級教師田雷，教齡已有41年，曾經教過數學、語文。「退休後正好趕上外孫女上學，輔導她學習的任務也自然落在了我身上。」

田雷的外孫女小名叫「正好」，先前的成績在班級中游。他在輔導中發現，外孫女的專注力和邏輯思維相對偏弱，於是他便購置了一塊小黑板，開始有計畫地輔導。「一開始，外孫女覺得平常挺慈祥的姥爺怎麼一教起題來這麼嚴格，但後來她逐漸喜歡上了這種模式，現在還會主動拿小黑板問我。」

女兒把田雷輔導外孫女的場景隨手拍下來發到親友群，影片內容很快就吸引了家有小孩的親友們。田雷發現，像外孫女這樣「勤奮努力但成績不突出」的孩子很多，便萌生出了一個想法：如果把輔導過程分享出去，是不是能夠幫助更多的家長？

在女兒的幫助下，田雷從零開始學習短影片的拍攝和剪輯。一塊黑板、一個支架、一台手機，沒有華麗的特效，只有乾貨滿滿的講解，2021年9月，「正好姥爺小課堂」短片帳號開始發布講題影片。「平時的拍攝和剪輯基本上都由我來做，女兒工作不忙時也會幫忙，視頻裡講的題大部分來自外孫女日常作業中遇到的典型例題，還有一些是網友們提問的。」

「我當了40多年教師，教學經驗算是比較豐富了，但要想用3分鐘內的短視頻講好數學也不容易。」田雷說，他備課既要「備課本」，也要「備學生」，「備課本」備的是知識，而「備學生」備的則是方法。

兩年多時間過去，「正好姥爺小課堂」已經發布了800餘條講解視頻，收穫了近100萬粉絲。而「正好」的成績也從班級中游穩定到了班上前五名。

一位退休高中教師輔導外孫女的影片走紅網路，已吸引百萬粉絲。(視頻截圖)
一位退休高中教師輔導外孫女的影片走紅網路，已吸引百萬粉絲。(視頻截圖)

退休 北京

上一則

中俄本月第三度高層互訪 談什麼？外界都關心

下一則

樓市政策再放寬 深圳2套房首付由7成降至4成

延伸閱讀

調查：逾30萬貧生 就讀班級規模過大

調查：逾30萬貧生 就讀班級規模過大
橡膠條、竹竿、粗繩全用…花式「打人」短片引流亂象多

橡膠條、竹竿、粗繩全用…花式「打人」短片引流亂象多
楊冪取名藏寓意 竟和數學有關 網友讚嘆：好有學問

楊冪取名藏寓意 竟和數學有關 網友讚嘆：好有學問
楊冪名字少見 「冪」字藏寓意還扯上數學

楊冪名字少見 「冪」字藏寓意還扯上數學

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬