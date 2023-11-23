遼寧退休師輔導外孫女 吸引百萬粉絲「蹭課」

一位退休高中教師輔導外孫女的影片走紅網路，已吸引百萬粉絲。(視頻截圖)

近日，一位退休 姥爺輔導外孫女的影片走紅網。影片中正在講題的老人名叫田雷，67歲的他是一名教齡41年的中學高級教師，影片裡的小女孩是其正上小學五年級的外孫女。他2021年9月開始將輔導影片傳到網路上，沒想到吸引了許多家長的注意，收穫近百萬粉絲。

北京 青年報報導，家住遼寧大連的67歲中學高級教師田雷，教齡已有41年，曾經教過數學、語文。「退休後正好趕上外孫女上學，輔導她學習的任務也自然落在了我身上。」

田雷的外孫女小名叫「正好」，先前的成績在班級中游。他在輔導中發現，外孫女的專注力和邏輯思維相對偏弱，於是他便購置了一塊小黑板，開始有計畫地輔導。「一開始，外孫女覺得平常挺慈祥的姥爺怎麼一教起題來這麼嚴格，但後來她逐漸喜歡上了這種模式，現在還會主動拿小黑板問我。」

女兒把田雷輔導外孫女的場景隨手拍下來發到親友群，影片內容很快就吸引了家有小孩的親友們。田雷發現，像外孫女這樣「勤奮努力但成績不突出」的孩子很多，便萌生出了一個想法：如果把輔導過程分享出去，是不是能夠幫助更多的家長？

在女兒的幫助下，田雷從零開始學習短影片的拍攝和剪輯。一塊黑板、一個支架、一台手機，沒有華麗的特效，只有乾貨滿滿的講解，2021年9月，「正好姥爺小課堂」短片帳號開始發布講題影片。「平時的拍攝和剪輯基本上都由我來做，女兒工作不忙時也會幫忙，視頻裡講的題大部分來自外孫女日常作業中遇到的典型例題，還有一些是網友們提問的。」

「我當了40多年教師，教學經驗算是比較豐富了，但要想用3分鐘內的短視頻講好數學也不容易。」田雷說，他備課既要「備課本」，也要「備學生」，「備課本」備的是知識，而「備學生」備的則是方法。