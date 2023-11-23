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杭州企業月薪2萬招人「啃雞爪」：5年經驗、嘴大優先

中國新聞組／綜合報導
有網友分享去面試的經歷。（取材自小紅書）
有網友分享去面試的經歷。（取材自小紅書）

杭州某食品公司近日在徵才網站上招募「吃飯專家」，工作內容為試吃公司各式雞爪，並開出月薪1.5萬元至2萬元（人民幣，下同，約台幣6.7萬元至8.9萬元）。該職缺引起網友熱議，錄取條件也讓人感到十分有趣。最終該公司半個月內收到2000份履歷，只錄取4人。

每日經濟新聞報導，根據招募截圖顯示，該公司開出1.5萬到2萬元月薪，招募「吃飯專家」。職位要求：至少五年吃雞爪的經驗，每天負責在公司品嘗雞爪，可以勝任各種口味，吃爪總時長不得高於五小時，且對於應徵者有下列幾項條件滿足可優先錄取：在吃雞爪的過程中能夠清晰描述口感、味道，看完「舌尖上的中國」優先，普通話二級甲等以上，E人（社牛）優先，口大優先，吃相吸引人優先。

根據潮新聞，這個條件吸引了網友在招募App上留言自薦。有網友在該崗位留言表示：「本人有多年吃雞爪經驗，廚藝不錯，擅長調味，嘴大吃相誘人......」

據報導，發布該招聘的人事吳女士表示，他們公司確實是在招聘「吃飯專家」，該招聘半個月前就發布了，目前收到了將近2000份簡歷，最終會錄取4人。

吳女士也表示，要想成為他們公司的「吃飯專家」，得通過初試和複試兩個環節，初試主要是為了確定候選人是否具有清晰的口頭表述能力以及文案撰寫能力，隨後會安排試吃雞爪環節，主要考核候選人對美食是否有獨到的點評能力。

吳女士也說，這「吃飯專家」其實是個綜合性的崗位。與一般的帶貨主播和吃播不同，這個職位更需要「吃飯專家」根據消費者的需求和回饋，形成修改意見報告，給到公司相關部門進行改進，起到與粉絲、消費者溝通的橋梁作用。

對此，網友熱議紛紛：「這不就是博主嗎」，「不只是吃那麼簡單，還要寫各種報告，表格… 」，「吃一小時我舌頭就破了」，「招吃播罷了」。

企業招「吃飯專家」開出月薪2萬元人民幣。（取材自微博）
企業招「吃飯專家」開出月薪2萬元人民幣。（取材自微博）

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