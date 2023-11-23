末代皇后故居文保石牌被塗 居民：謝絕參觀，私闖民宅後果自負

末代皇后婉容婚前住宅門口的文物保護單位石牌，被居民塗上紅漆，寫上「謝絕參觀」。(視頻截圖)

北京 市東城區帽兒胡同37號，原是清宣統帝溥儀的末代皇后婉容的婚前住宅，門口有塊文物保護單位的石牌，保護牌的表面卻被紅漆、水泥塗擋，原本的字跡已無法識別，旁邊有紅色粉筆赫然寫著「私人住宅、謝絕參觀、請勿拍照」的字樣，字跡清晰，語調強勢。門板也用中英文寫著私闖民宅、後果自負，表達著居民對遊客的不滿。

北京新聞廣播報導，婉容故居又稱「舊宅園」，雖然門口石牌被塗掉但是還是阻擋不住遊客的腳步。據報導，短短半小時內，就有不少遊客進入宅院想進行參觀，部分遊客來到門口看到「私闖民宅、後果自負」等警告只能懵在原地，在門口徘徊拍照。

婉容故居的門板上也用中英文寫著私闖民宅、後果自負。(視頻截圖)

那麼保護牌上的這些字是誰塗的呢？為何要憤而塗掉文物保護單位的標誌呢？北京市文物局工作人員表示，他們門前的文物保護單位門牌，是政府還有文物局立的，現在應該是居民住宅，確實是一個非公開的單位。

東城區交道口街道辦工作人員表示：「婉容故居現在不是對外開放的景點，像咱交道口轄區有不少這種呢，就是這個房子是文物，但是並沒有開放。」東城區文旅局工作人員也回應牌子的塗抹問題，稱每年有一個清理標誌牌的計畫，「我們已經給業務科室反饋過去了。」

除了清理門牌，東城區文旅局也表示，可以放置更加醒目的遊客勿入標誌牌，從而解決遊客和居民之間的矛盾。

據此前新聞報導，作為古都，北京市名人故居保護狀況不容樂觀。一項數據顯示，北京舊城區332處名人故居，僅80處保存完好。多處名人故居淪為破敗不堪的大雜院，院內木門掉漆，電表成排，雜物和車輛隨意堆放。