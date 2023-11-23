我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

收租1.6億 杭州「億元村」200多老人星馬遊 年年高級健檢

中國新聞組／北京23日電
古蕩鎮村雲洲國際中心超級吸金，貢獻率很大。（取材自微博）
古蕩鎮村雲洲國際中心超級吸金，貢獻率很大。（取材自微博）

浙江杭州有個古蕩鎮村，2002年撤村建居後，鎮村1100多人成了經合社的股民。十多年，古蕩鎮股份經濟合作社先後投入資金，發展樓宇經濟，租金是收益的主要來源，今年到目前已經達到1.6億元人民幣(約2236萬美元)，成了名副其實的億元村；而鎮村居民去年一股能分到1萬元，一般股民家庭戶基本都有10多萬元。

據澎湃新聞報導，這十多年，古蕩鎮股份經濟合作社先後投入資金，發展樓宇經濟，其中兩幢超級吸金的寫字樓，由經合社100%自主開發，貢獻率最大。古蕩鎮股份經濟合作社黨委委員張加慶表示，其中雲洲國際樓宇環抱式的建築風格，和網紅天目里相似。隨著天目里IP人氣走高，也輻射到了周邊。蓮花商業中心和雲洲國際中心，這兩幢樓宇也納入了天目里國際街區範疇。

據報導，經合社現在三分之一的股民是退休老人。社會每年會拿出1000萬元，用於股民養老保險、高檔體檢、旅遊等福利支出。由於今年收入已達1.6億元，旅遊津貼跟著提升，這次安排200多位退休老人分4批「走出國門開開眼界」，目的地是新加坡、馬來西亞。若因身體等原因無法出遊的，也可以拿到現金補貼。

張加慶說，經合社也著力文化建設，古蕩鎮村村里文化家園也在不斷改造升級，明年打算開建村史館，讓老人們過年可以回憶回憶，還有健身中心也計畫著安排上。

香港01報導，新聞一出引發網民輿論熱議。有網民指，這樣的情況在浙江「太正常了」、「村集體收入，牛到極點」。也有網民感慨，「偏遠地區幹一輩子頂不上人家收一年租金」、「條條大路通羅馬，可有人生在羅馬」、「這1.6億就是無數年輕的杭漂的的血與淚啊」。

古蕩鎮股份經濟合作社先後投入資金，發展樓宇經濟，收益驚人。三年前，古蕩鎮股份經濟...
古蕩鎮股份經濟合作社先後投入資金，發展樓宇經濟，收益驚人。三年前，古蕩鎮股份經濟合作社就成了名副其實的億元村。（取材自微博）

租金 退休 新加坡

上一則

中辦首屆鏈博會 英特爾、惠普、高通…美企參展超預期

下一則

中國英語精熟度 上海、北京排第二第三 輸給這地方

延伸閱讀

華埠健康博覽會 健檢、理髮、美甲、洗腳全都包

華埠健康博覽會 健檢、理髮、美甲、洗腳全都包
「迷你的逆襲」珍妮佛羅倫斯甜美演繹浪琴Mini Dolcevita

「迷你的逆襲」珍妮佛羅倫斯甜美演繹浪琴Mini Dolcevita
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
52歲婦健檢報告「紅通通」還不吃藥 醫師火大再聽下句話瞬間感動

52歲婦健檢報告「紅通通」還不吃藥 醫師火大再聽下句話瞬間感動

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬