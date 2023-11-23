收租1.6億 杭州「億元村」200多老人星馬遊 年年高級健檢

古蕩鎮村雲洲國際中心超級吸金，貢獻率很大。（取材自微博）

浙江杭州有個古蕩鎮村，2002年撤村建居後，鎮村1100多人成了經合社的股民。十多年，古蕩鎮股份經濟合作社先後投入資金，發展樓宇經濟，租金 是收益的主要來源，今年到目前已經達到1.6億元人民幣(約2236萬美元)，成了名副其實的億元村；而鎮村居民去年一股能分到1萬元，一般股民家庭戶基本都有10多萬元。

據澎湃新聞報導，這十多年，古蕩鎮股份經濟合作社先後投入資金，發展樓宇經濟，其中兩幢超級吸金的寫字樓，由經合社100%自主開發，貢獻率最大。古蕩鎮股份經濟合作社黨委委員張加慶表示，其中雲洲國際樓宇環抱式的建築風格，和網紅天目里相似。隨著天目里IP人氣走高，也輻射到了周邊。蓮花商業中心和雲洲國際中心，這兩幢樓宇也納入了天目里國際街區範疇。

據報導，經合社現在三分之一的股民是退休 老人。社會每年會拿出1000萬元，用於股民養老保險、高檔體檢、旅遊等福利支出。由於今年收入已達1.6億元，旅遊津貼跟著提升，這次安排200多位退休老人分4批「走出國門開開眼界」，目的地是新加坡 、馬來西亞。若因身體等原因無法出遊的，也可以拿到現金補貼。

張加慶說，經合社也著力文化建設，古蕩鎮村村里文化家園也在不斷改造升級，明年打算開建村史館，讓老人們過年可以回憶回憶，還有健身中心也計畫著安排上。