中國英語精熟度 上海、北京排第二第三 輸給這地方

2023年英語熟練度指標報告顯示，中國的英語精熟度得分是464分，全球排名第82位。圖為北京一家小學英語老師在上課。（新華社）

全球知名的語言學校運營企業英孚教育 (EF Education First，瑞士）日前公布不以英語為母語的國家和地區的「英語能力指數」排名。中國的英語精熟度得分是464分，全球排在第82，在亞洲23個國家和地區中排第14，而中國英語程度最高落在31歲到40歲。

2023年英語熟練度指標（EF EPI）21日在上海發布，該調查報告每年發布一次，是全球覆蓋面最廣、參與人數最多的公益英語水平調研，今年的調查涵蓋全球113個非英語母語國家和地區，超過220萬人參與。

澎湃新聞報導，2023年的報告顯示，中國的英語精熟度得分是464分，其中香港 （558分）、北京（514分）、上海（512分）分別名列全國前三名。杭州、武漢、南京也依舊穩居中等熟練度行列。

中國英語程度最高的是哪一類人？報告顯示，中國31歲至40歲成年人的英語能力在過去兩年中得分最高，甚至高於最年輕的族群。在全球範圍內，該年齡層也同樣領先其他年齡層。由此可見，語言學習從來不會太晚。

從全球來看，荷蘭以647分穩居第一，這是自2019年以來，連續四年居榜首；而新加坡 和奧地利分別以631分和616分位列全球前二及前三。新加坡作為亞洲地區得分最高的國家，已連續第二年名列全球第二，也是自2016年來一直躋身前10名的亞洲國家。從區域範圍來看，東亞地區的英語熟練度已經連續四年呈下降趨勢，尤其是受到新型冠狀病毒疫情的影響，而日本的下降加速了這一趨勢。反之，拉丁美洲和北非地區的英語能力卻在不斷提升，其餘地區則都趨於平穩。

從全球年齡趨勢來看，全球30歲以上成年人的英語能力穩定提高，而最年輕的年齡組18至20歲成年人的英語水平持續下降。自2015年以來，該年齡層的英語熟練度下降了89分。

中國英語熟練度在亞洲23個國家和地區中排名居中段班，港媒指出，這和教育改革後英語教學時間減少、英語教學比重降低有關。

香港南華早報（SCMP）今年初曾報導指出，中國過去幾年進行教育改革減少了英語教學時間，這些改變在表面上是為了減輕學生負擔，背景卻是民族主義浪潮持續高漲情況下，是否需要讓孩子花那麼多時間學習英語成為討論話題。