樓市政策再放寬 深圳2套房首付由7成降至4成

一線城市樓市政策再放寬。深圳市昨晚同時出台兩項政策：一是二套房首付由七成降至四成，二是取消了750萬元人民幣(約104萬美元)的豪宅線限制。另外，一線城市廣州也加入取消地價上限的行列，恢復「價高者得」。

香港 文匯報報導，深圳市住建局、人民銀行深圳分行昨日發布通知，11月23日起調整第2套住房最低首付款比率，個人住房貸款 最低首付款比率由原來的普通住房70%、非普通住房80%均統一調整為40%。

當日深圳住建局還發布了調整享受優惠政策普通住房認定標準的通告，深圳市享受優惠政策的普通住房標準由今日起調整為：住宅小區建築容積率1.0或以上、且單套住房套內建築面積120平方米或以下，或者單套住房建築面積144平方米或以下。取消了「實際成交總價750萬元以下（含750萬元）」這一價格限制條件。

報導引述地產中介樂有家表示，此次深圳普通住宅認定標準的調整為取消750萬元豪宅線，以新政後以750萬元總價、套內面積低於120平方米、未滿5年且買賣雙方家庭非唯一的房屋為例，可節省稅費40萬元，為改善型家庭大幅降低了稅負。

樂有家研究中心公布的數據顯示，今年10月，深圳新增一手住宅預售40.5萬平方米，庫存量仍維持在近500萬平方米的高位，去化周期上升至18.5個月。成交方面雖有起色，但也仍在低位，當月深圳一手住宅預售成交2654套，環比上漲28%。

另據證券時報網報導，11月21日，廣州公共資源交易中心官網顯示，黃埔區掛牌今年第四批次土地出讓的首宗宅地，該地塊起拍總價為39.47億元，土地面積共3萬7711平方米，預計將於12月22日出讓。值得注意的是，在該地塊的公告內容中，出現了「本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人」，並未設置地塊最高成交限價。這意味著廣州正式執行「取消地價上限」的政策。

據中指研究院統計，截至11月21日，22個試點集中供地的重點城市中，已經有18城土地出讓恢復「價高者得」，目前僅北京 、上海、深圳、寧波仍在執行限地價政策。

中新社報導，中指研究院華南分院總經理楊紅俠指出，此次取消「限地價」政策，有望進一步提升廣州市中心區域土拍熱度，促進市場預期的邊際改善，帶動新房市場回暖，加快市場築底進程。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，廣州成為此番一線城市中首個鬆動「限地價」政策的城市，這傳遞出一個重要信號：除了需求側外，限制性政策也正在中國房地產市場的供給端逐步解除。