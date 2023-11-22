父誇學渣兒「能吃能睡必能成功」 網讚：理想爸爸

高先生坦言兒子是學渣，但仍然相信他有美好的未來。(視頻截圖)

「我的兒子是學渣，但是我依然相信他完全有可能成為國之棟梁。」中國中小學生課業壓力極大。但近日山東一名父親在家長日上，一面稱讚自己的兒子即使成績不佳仍然「能吃能睡」，相信兒子這種特質未來能夠成功，一面肯定導師的辛苦。這段影像近來在中國成為熱搜，更獲得一致讚許。高先生也因此被稱為「學渣」兒子的「理想爸爸」。

不少中國網友認為，這名父親的難得之處，在於他與大多數只會強逼子女用功讀書的中國家長不同，懂得尊重及引導孩子，是「高情商」的表現。且不會像一些家長般，把孩子成績不好的部分責任歸咎於老師。

綜合人民日報、海報新聞報導，這名擔任心理諮商師的父親，日前出席山東某小學班上舉行的家長會（中國對家長日的稱呼），一開始收到通知，高先生和妻子都有些抵觸情緒，因為孩子成績不好，拖了班級的後腿。但想到身為人父的責任，再加上顧及孩子的自尊心，高先生還是參加了家長會。

這名父親指出，自己的兒子學習成績特別差，「給我們班裡嚴重拖了後腿，我也深表歉意，但是我依然相信他（兒子）能夠有個美好的未來」。他表示原因有二。一是兒子「心理特別強大」，學習成績這麼差，仍然能吃、能喝、能睡，連他都很佩服這個兒子。

他提到，自己是高級心理諮商師，但兒子的心態比他還強大。將來走向社會之後，一個人心理強大和情商高，是成功非常重要的因素。

這名父親不忘在第二點稱讚校方說，學校管理「非常科學嚴謹規範，班主任（班導師）「兢兢業業早出晚歸」，各位家長也付出非常多，也感謝各位家長對他兒子的寬容理解，一席言論引起現場熱掌聲。

影片在網路上掀起熱議，有網友說：「聽了這爸爸的話，突然就釋懷了，我女兒期中考試41分，班級倒數第四。」也有網友表示：「他成功還有第三個因素：他有一個你這樣的爸爸。」還有網友認為：「人生就是經營自己的特長，父母的認可是孩子成長最重要的部分。」

說起自己這段發言為何被認可，高先生認為是因為這段話發自真心。「我了解我的孩子，我說的話也是發自內心的，我孩子肯定有他的優點，也有缺點。他現在學習不好，但不代表他以後學習不好；就算以後他學習也不好，也不代表他沒有其他的優勢和特長。