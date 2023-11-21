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許家印香港2棟市價1.9億美元豪宅 被債權人接管

中央社／台北22日電
中國恒大董事會主席許家印。(中新社)
中國恒大董事會主席許家印。(中新社)

香港網路媒體01今天獨家報導，由中國恒大集團董事局主席許家印所有，位於香港的兩棟豪宅，已由債權人向當局申請接管，估計這兩個物件的市價達港幣15億元（約1.9億美元）。

報導說，恒大債務危機未解，12月4月面臨清算聆訊的關鍵時刻，債權人加快接管許家印所有，位於香港山頂布力徑的兩棟豪宅，也就是「技術性離婚」的前妻丁玉梅近年申報居住的10號C屋及E屋。

恒大今年8月公告，改稱許家印妻子丁玉梅「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，而非許家印配偶，當時中國媒體分析他們是技術性離婚。

許家印早年斥資承購山頂布力徑10號的3棟豪宅，其中B屋去年11月被債務代理人接管，當時估值達8億8000萬元，換言之，許家印的3棟山頂大宅已悉數被接管。

去年11月8日，許家印把市值合計約15億元的10C、10E大宅，抵押給財務公司「歐力士」，並由兩個離岸公司擔保，共借貸8億2100萬元港幣，其中一家擔保公司與丁玉梅有關。

許家印當初委由「巨山有限公司」（Giant Hill Limited）持有山頂布力徑10號C座獨立屋豪宅，面積5433平方呎（約152坪）。

10E面積更大，市值約7至8億元港幣，登記的業主是「好邦有限公司」（good bond limied）。

至於財務公司「歐力士」曾與恒大多方合作，像是恒大位於香港屯門的建案「珺瓏灣」，今年中恒大要求若干業主簽保密協議，轉向歐力士申請抵押，另有部份成屋，恒大則以轉讓抵押的方式，打包賣給歐力士。

恒大集團 香港

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