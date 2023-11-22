貴州64歲翁體內誤塞8.4公分鋼球 醫師切直腸取物助脫險

貴州有位大爺不小心將一顆直徑8.4公分的鋼球塞進了直腸，導致必須手術取出，示意圖。(取材自微博)

貴州64歲的陳大爺日前因無法排便就醫，在經過醫師耐心問診下，才得知原來陳大爺不小心將一顆直徑8.4公分的鋼球塞進了直腸，且被盆骨死死卡住。

華龍網報導，陸軍軍醫大學陸軍特色醫學 中心（大坪醫院）醫生高羽表示，當天患者到院時，異物在體內已超過48小時，堵塞了直腸，導致腸道內氣體無法排出，且異物壓迫到膀胱，小便也沒法排出，患者下腹出現脹痛。後來透過X光顯示，原來陳大爺的直腸卡了一個直徑8.4公分的鋼球，且被盆骨死死卡住，但由於鋼球外表光滑，外科腸鏡下無法取出，只能立即為其進行手術。

因為男性骨盆較窄，手術有一定難度，為減少患者痛苦，手術團隊首先選擇先從肛門嘗試將異物取出，但並未成功。隨後，手術團隊又使用了產鉗，模擬接生手法，無奈鋼球光滑堅硬，緊緊卡在骨盆，多次嘗試之下還是失敗。

據報導，一個小時過去了，眼看患者越來越難受，手術團隊只能開腹取球。開腹後，醫生一邊從腹部上方向下推鋼球，一邊用產鉗從肛門往外拉鋼球，可鋼球還是不動。此時手術已進行了兩個多小時，如不盡快取出，患者隨時都有腸道穿孔的危險，嚴重甚至會引發腹膜炎和感染性休克。

最後終於在手術團隊切開直腸，並且一邊分析骨盆角度，一邊商討取物方案，歷經多次嘗試後，終於將鋼球取出，陳大爺後來恢復良好，並於術後六天康復出院。