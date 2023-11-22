人民大學教授：企業家首要愛國 欠錢、貪汙都可原諒

網傳人民大學近期舉行公開講座，有演講嘉賓強調，企業家精神首先是愛國。(取材自微博)

網傳人民大學近期舉行公開講座，有演講嘉賓講解企業家精神的內涵，強調企業家精神首先是愛國，欠錢、貪汙都可原諒，但不要拖欠國稅，錢要留在國內。對此，不少網友直呼，「愛國愛到神經錯亂」。

香港 經濟日報報導，從微博 流傳的照片可見，嘉賓的演講內容當時投影在會場的中央屏幕上，其中大字標題寫著：「企業家精神首先是愛國精神」，下方的文字則寫著：「企業家首先是愛國者！寧可天下負我，不做民族敗類！欠錢也可原諒，不要拖欠國稅！財富傳承子孫，子孫要在國內！貪汙都可原諒，錢要留在國內！」

報導指出，據傳這場活動是11月17日，人民大學「中國人力資源管理年會」的系列活動之一，大會主題是「點燃每一個人的企業家精神」，而主講嘉賓為該校商學院教授楊杜發表題為「新時代下的中國式企業家精神內涵」的演講。參會對象包括「領先企業董事長、總經理、人力資源負責人等中高層管理人員」。

事實上，「愛國無罪」論在中國非首次出現，早在幾年前人民日報就發表過類似的評論，強調需要維護政權安全，必須維護愛國權利，防止愛國者反被問罪。近年較有名的一次要數吳京在2017年電影「戰狼2」上映時的受訪，他當時回應外媒對該片賣弄民族主義的指責，拋下一句「我愛國，無罪！」

不過，官方所指的無罪多數是針對一些涉重大立場上的言行表述，並非實際上的犯罪行為，更無說過貪汙可以原諒。

對此，網友紛紛表示，「哎 、一不小心又說了實話」、「內部會議，不小心給你們看到了」、「開眼了，這是甚麼價值觀？」、「愛國愛到神經錯亂」、「實話實說，護貪不打自招」、「只要愛國，其他都可以原諒」、「什麽年代了？居然還有這種愚蠢的思想」。