就愛海底撈 蘇女9年花27萬吃627次…胖了27斤

微博江蘇一名女子，表示自己9年來吃了627次海底撈，花費近27萬元人民幣。(取材自九派新聞)

中國知名火鍋店「海底撈」向來以優良的服務著稱，吸引許多饕客上門，江蘇南京就有一女子特別愛吃海底撈，表示自己9年來共前往消費了627次，消費總額近27萬元（人民幣，下同，約3.7萬美元），震驚眾多網友，驚呼「也太能撈了」。

中國網看點報導，江蘇孔小姐表示，自己於2014年11月底註冊成為海底撈會員，到現在已經9年多，她在網路上曬出在海底撈的消費紀錄，顯示總共吃了627次，總額高達26萬9120元，更表示「後續還打算去吃」。

發文曝光後，瀏覽量高達到45萬次，不過她也收到不少質疑評論，有人認為她在炫富，有人則懷疑是否是海底撈打廣告。

孔小姐自稱只是一個單純的吃貨，「就是單純饞」，成為海底撈會員後幾乎每周都會去吃，還曾有「一周連吃12次」的紀錄，除了早餐，午餐和晚餐都是在海底撈解決，近27萬基本都是自己消費的。「那次是要離開南京，去外地出差半年，所以提前和飯搭子、朋友們輪流吃了一周的海底撈。」

孔小姐「打卡」過全國78家店。孔小姐曬會員周邊。（取材自紫牛新聞）

孔小姐在社交平台的暱稱叫「孔怕吃不飽」，平常會在網路上和網友分享海底撈哪些值得吃，有什麼比較好的福利 。她表示，「27萬換了27斤肉，有時候也是很佩服我自己。」

據報導，孔小姐因為熱愛海底撈，連公司或家庭聚餐也會刻意安排在海底撈，自己每隔幾個月就會查一次消費金額和消費次數，看到增加的數字就覺得很滿足。

孔小姐曬會員周邊產品。（取材自紫牛新聞） 孔小姐曬在海底撈用餐。（取材自紫牛新聞）

網友看傻直呼「估計這才是最好的海底撈代言人」、「應該給你開超級vvvvvip會員，太佩服了，太厲害了」。還有網友擔心女子吃太多火鍋，恐影響健康，「我不關注價格，我只關注她的健康」、「做一下體檢吧」、「痛風警告」、「火鍋也吃太多了，趕緊去查查尿酸吧」。