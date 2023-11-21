天王歌星送祝福影片 高端訂製5位數起跳

香港藝人曾志偉為緬甸電詐頭目白應蒼慶生引發爭議。（視頻截圖）

近日，一則多名明星、網紅為緬北電詐家族成員錄影片慶生的消息引發爭議，隨後有媒體揭發內幕，稱類似的祝福影片早已在網路上熱銷，一般普通祝福影片售價200元至400元（人民幣，下同），另可私人高端訂製，甚至請到一線明星，不過要價不菲，至少五位數起跳。

濟南日報旗下新媒體新黃河報導，引發爭議的影片疑似拍攝於一場生日宴會，舞台中央的大螢幕上播放著一段視頻，影片中有不少明星網紅的身影。

近年來在不少中小企業、微商的宣傳視頻中，經常會出現明星祝福視頻。甚至不少個人結婚、生日宴會也會出現明星藝人的祝福影片。

據報導，在不少網路電商 平台輸入「明星祝福影片」這個關鍵字檢索後，搜尋到有幾十頁的商品，大部分「祝福影片」的標價在幾十元到幾百元不等。

其中，銷售祝福影片最多的店家月銷售單數達到了1000+。一家銷售量較高的店家表示，「祝福影片在淘寶一周出售20-30單根本不是問題。」

報導指出，除了常規的「明星祝福視頻」，店裡還有歐美性感祝福、網紅跳舞祝福，類似的祝福視頻時長從15秒到60秒不等。「基本上，價格根據明星的大牌程度進行收費。」

根據常年銷售祝福影片的店家徐峰介紹，祝福影片的價格根據客製化內容的不同價格也有所不同，相對普通一些的影片可以賣到成百上千，專業的私人訂製甚至可以賣到五位數、六位數的高價。

「一張普通影片的價格在200元至400元之間。」徐峰介紹普通版本的影片大部分為三至五位外國人，加幾句統一的喊話再配上相應的舞蹈。「普通版本的影片最暢銷，也最好賣。一般銷量最好的時候就是春節假期或大型節日，忙起來的時候經常脫銷。」

而高階版本的祝福影片價格則與一般版天差地別。在徐峰展示的「祝福視頻」中，可以看到顯示有各種級別的「明星演員」，有「天王一線歌星祝福視頻」「二人轉演員祝福視頻」「相聲演員祝福視頻」「港台明星祝福視頻」等。除了上述樣片視頻，徐峰還提供了一份「明星價位表」，名單顯示多位一線知名藝人的名字，名字後面標註價格均超過五位數，其中價格最高的為12萬元起。

根據明星的知名度，價格也會區分，一線知名明星1萬元起步，二線三線逐級遞減2000元。在徐峰發來的樣片中多位明星面帶微笑，都在說著：「祝××福如東海，壽比南山，天天開心。」

當被詢問大牌明星的祝福視頻是否為明星本人拍攝時，徐峰回覆稱，「一切保真，非誠勿擾。」而視頻是否都是原創一手拍攝？賣家表示，網路上的不少影片都是經過代理商代理的，「很少能有一手直接出售影片的商店。」