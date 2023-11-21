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百億私募老董張穎豪 傳捲款12億跑路 4、500投資者受害

記者賴錦宏／報導
中國私募股權投資機構—「洛克資本」董事長張穎豪，傳出已於日前捲款跑路。（取材自第一財經）
中國私募股權投資機構—「洛克資本」董事長張穎豪，傳出已於日前捲款跑路。（取材自第一財經）

中國「杭州30億量化私募跑路」尚未明朗，近日再爆出另一私募基金老闆涉嫌捲款跑路；私募股權投資機構—「洛克資本」董事長張穎豪傳出已捲款跑路，涉案金額約12億元（人民幣，下同，約1.67億美元），受波及的投資者約4、500人。東莞市公安局目前報案已立案偵查，網上圖片顯示，洛克資本深圳辦公室已經「人去樓空」。

據中國證券報、第一財經等媒體報導，張穎豪14日晚間在公司員工群組說了句：「我要走了，你們也走吧」，隨後就處於失聯狀態。

「證券時報」引述網上消息指，張穎豪在11月11日召車到香港口岸，又稱：「他之前一直都在國外，我也有感覺（會出事），我前兩個月就離職了。」報導指，張穎豪10月份曾回國，花費一個月時間出售集團旗下的學校、酒店和其他部分資產。

一名洛克資本前員工表示，股權投資的資金原則上由第三方託管，應該不容易拿走。張穎豪此次捲走集團旗下實體板塊的資金，內部初步計算，至少有8億元。但據公司內部人士與投資人確認，事件涉及的金額可能高達12億元，牽涉約4、500位投資者。

公開信息顯示，洛克資本運營主體為深圳市前海洛克投資有限公司，創始人、董事長張穎豪曾在高盛集團、平安金融集團等任職，從事投資行業十年，管理資產超過100億元。股權結構方面，張穎豪持股90%。

洛克資本創立於2012年，於2015年起管理基金，為中國最具影響力私募股權投資機構之一，投資團隊有70人，主要成員均來自大型金融機構、律師事務所、會計師事務所等專業機構，以及騰訊、寶潔、珀萊雅等行業龍頭。截至去年管理資產超過170億元。2015年後，集團累計發行16檔基金，至今存續私募基金有12檔。

據悉，洛克資本的募資對象多為高淨值人群，累計投資項目超過40個，過往項目平均年化投資回報率在20%以上。

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