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人民幣強漲 破7.18關口

記者黃雅慧／綜合報導
人民幣對美元在岸價與離岸價20日均升破7.18關口，創下8月以來新高。（新華社）
人民幣對美元在岸價與離岸價20日均升破7.18關口，創下8月以來新高。（新華社）

中國股市、匯市20日齊揚，人民幣對美元在岸價與離岸價均升破7.18關口，創下8月以來新高。人民幣盤中強升並帶動陸股開低震盪走高，滬深兩市分別收漲0.46%、0.43%。

受到美國聯準會結束升息預期影響，美元指數20日亞洲盤時間一度跌至103.45，非美貨幣相對走強。人民幣對美元中間價20日報7.1612，調升116點，創8月11日以來最高；在岸人民幣下午盤收報7.1747，較上一交易日大幅升值718點，升幅達0.99%。

人民幣走升帶來大量資金入市，滬深兩市20日成交總額9273億元（人民幣，下同，約1293.7億美元），較前一交易日增加1006億元。反映A股市場外資資金流向的「北向資金」淨流入逾13億，早盤一度淨流出近40億元。

綜合多家機構觀點，隨著內外部環境持續改善，人民幣匯率升值空間或已打開。彭博報導，新加坡馬來亞銀行（Maybank）資深外匯策略師Fiona Lim表示：「人民幣對美元可能過了拐點。」

國金證券指出，美元快速走弱是人民幣匯率升值直接推手，而美債殖利率快速回落則是美元走弱的主因。11月以來，在岸、離岸人民幣分別升值1.4%、1.6%，而同期美元指數大幅走弱2.7%。

除了美元外部因素以外，證券時報引述國泰君安證券（香港）分析認為，10月中旬開始，離岸人民幣的融資成本開始顯著下降，意味做空人民幣的成本也同步下滑，但離岸人民幣並未出現貶值，該機構推測「中間價」扮演「穩定器」的作用。

中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲稱，當前人民幣的反彈屬區間和階段性波動，趨勢性貶值未終止，預期人民幣匯率12月可能進入正式升值通道。南華期貨宏觀外匯分析師周驥指出，中美關係緩解人民幣匯率短期外部壓力，接下來需關注市場對人民幣基本面預期是否有效改善。

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