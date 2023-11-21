品質、人設翻車…大批明星「逃離」帶貨直播間登熱搜

據不完全統計，2020年至少有500位藝人開啟帶貨首秀。(取材自每日經濟新聞)

有媒體統計，2020年至少有500位藝人開啟帶貨首秀，但近三年來的直播帶貨熱中，不少明星藝人由於不擅帶貨和品質問題，出現人設翻車、直播翻車，明星帶貨已明顯降溫，一大批明星藝人選擇退出直播間，近日「#大批藝人已停播」更是登上熱搜，難道直播行業真的不香了嗎？

每日經濟新聞報導，有消費者稱，近日在賈乃亮直播間，宣稱原價2899元（人民幣，下同）的鴨鴨羽絨服賣449元，實際228元就可買到同款。對此，鴨鴨品牌總監胡詩琦回應：「該店鋪並非是我方鴨鴨品牌的官方店鋪，產品也並非鴨鴨的官方產品。目前我們已經在走打假舉報的官方流程。」

今年雙十一期間，大主播的價格機制已經多次引發爭議。主播要求商家給最低價，可能引起「價格壟斷」的質疑；主播價格並不優惠，又會被消費者吐槽為「割韭菜」。

今年8月，李湘在發文聲稱「我已退休 了」，讓不少網友恍惚，曾經明星中的帶貨一姐，已經好久沒有直播帶貨了。

2019年，李湘以「私人好物首次公開」的主題開啟直播帶貨首秀，成為娛樂圈第一個吃螃蟹的勇士 。半年時間，她做了30多場直播，成功吸引到百萬粉絲。

據不完全統計，2020年至少有500位藝人開啟帶貨首秀，劉濤 、陳赫、李晨、秦海璐等明星紛紛開啟了新事業，這一年，也被業內稱為是明星藝人直播帶貨元年。

陳赫做了「有東西直播間」，跟主持人朱楨同台帶貨；聚畫算優選官劉濤擁有了「劉一刀」的新人設，網傳其簽約價格達到年薪百萬。相關報導顯示，劉濤的直播首秀，交易總額就破了1.48億。

但是這幾天，「大批藝人已停止直播帶貨」的話題備受關註。據統計，從2022年開始，劉濤、秦海璐、陳赫、景甜等曾經火熱一時的帶貨「頂流」明星主播，也相繼離隊或徹底停播。