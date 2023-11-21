品質、人設翻車…大批明星「逃離」帶貨直播間登熱搜
有媒體統計，2020年至少有500位藝人開啟帶貨首秀，但近三年來的直播帶貨熱中，不少明星藝人由於不擅帶貨和品質問題，出現人設翻車、直播翻車，明星帶貨已明顯降溫，一大批明星藝人選擇退出直播間，近日「#大批藝人已停播」更是登上熱搜，難道直播行業真的不香了嗎？
每日經濟新聞報導，有消費者稱，近日在賈乃亮直播間，宣稱原價2899元（人民幣，下同）的鴨鴨羽絨服賣449元，實際228元就可買到同款。對此，鴨鴨品牌總監胡詩琦回應：「該店鋪並非是我方鴨鴨品牌的官方店鋪，產品也並非鴨鴨的官方產品。目前我們已經在走打假舉報的官方流程。」
今年雙十一期間，大主播的價格機制已經多次引發爭議。主播要求商家給最低價，可能引起「價格壟斷」的質疑；主播價格並不優惠，又會被消費者吐槽為「割韭菜」。
今年8月，李湘在發文聲稱「我已退休了」，讓不少網友恍惚，曾經明星中的帶貨一姐，已經好久沒有直播帶貨了。
2019年，李湘以「私人好物首次公開」的主題開啟直播帶貨首秀，成為娛樂圈第一個吃螃蟹的勇士。半年時間，她做了30多場直播，成功吸引到百萬粉絲。
據不完全統計，2020年至少有500位藝人開啟帶貨首秀，劉濤、陳赫、李晨、秦海璐等明星紛紛開啟了新事業，這一年，也被業內稱為是明星藝人直播帶貨元年。
陳赫做了「有東西直播間」，跟主持人朱楨同台帶貨；聚畫算優選官劉濤擁有了「劉一刀」的新人設，網傳其簽約價格達到年薪百萬。相關報導顯示，劉濤的直播首秀，交易總額就破了1.48億。
但是這幾天，「大批藝人已停止直播帶貨」的話題備受關註。據統計，從2022年開始，劉濤、秦海璐、陳赫、景甜等曾經火熱一時的帶貨「頂流」明星主播，也相繼離隊或徹底停播。
有人在淡出，也有人在進入。今年年初，向太陳嵐在抖音開啟了帶貨模式；香港老牌藝人苑瓊丹近期宣布自己暫時息影，將全面投入直播帶貨行業。據港媒報導，苑瓊丹稱，直播帶貨的酬勞比當演員吸引人，還可以擺脫當演員的不安全感。
上一則
香港臉書賣狗肉 誘裝App盜帳戶得手17萬美元
下一則
FB留言