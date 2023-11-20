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克隆貓誕生 中國首隻全流程國產化培育

中國新聞組／北京20日電
中國首隻全流程采用國產設備、試劑和耗材培育的體細胞克隆貓。(取材自中新網)
中國首隻全流程采用國產設備、試劑和耗材培育的體細胞克隆貓。(取材自中新網)

中國首隻全流程採用國產設備、試劑和耗材培育的體細胞克隆貓，在青島農業大學哺乳動物體細胞克隆基地誕生。這隻克隆貓的誕生證明中國在動物克隆領域具有了完整的產業鏈。

中新網報導，青島農業大學生命科學學院趙明輝博士說，2020年，其團隊成功獲得貓體細胞克隆後代，該校成為中國首個成功完成貓科動物體細胞克隆的高校。但在當時，克隆過程中用到的絕大多數試劑及核心設備均購自外國企業。

隨後，趙明輝團隊開始著手研究動物體細胞克隆相關試劑的中國國產化替代，今年6月，其團隊基本完成該項工作。同時，其團隊與中國國內一家儀器廠商建立聯系，根據其團隊建議該廠商改進了顯微操作儀及融合儀，最終達到克隆的技術需求。

通過全部國產的設備和試劑，今年10月25日至11月2日，趙明輝團隊克隆出了20頭雄性膠州裏岔黑豬。11月19日，趙明輝團隊成功獲得此次的體細胞克隆貓。「與豬相比，貓的體細胞克隆對設備、試劑和耗材的要求更高，操作更為精細。」趙明輝紹說。

據報導，這隻克隆貓的順利誕生，不僅是中國在動物克隆技術領域的一次重大突破，也是中國高端設備制造、精密加工和化工等領域快速發展的一個縮影。它證明中國在動物克隆領域具有了完整的產業鏈，將進一步提升中國在全球生物醫療領域的地位和影響力。

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