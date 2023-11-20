ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

一張「ChatGPT 捏的最美中國女孩」的素顏圖近日在網路上引發熱議。據ChatGPT說法，它是在「不帶任何特定的美學標準」下創建這張展示中國女性自然、素顏面孔的圖像。很多網民驚呼「好美」，但也「看到了很多人的影子」。另有專家呼籲「把ChatGPT之父奧特曼挖到中國來」，因為中國的人工智能 公司很多還是挺「智障」，「我們真的需要奧特曼。」

快科技報導，這張傳遍各種社交平台與網路論壇並受到熱議的圖片，名稱是「ChatGPT所捏出的最美中國女生」，據說是ChatGPT所製作出來的圖像。這個知名AI 程式對圖片的說明稱，這是一位自然未加修飾的中國女生，展現了她純淨、素顏的面容。圖像突出了她的自然美，表現了溫柔、平和的面部特徵，體現了真實性和優雅。

快科技報導，這張「ChatGPT捏的最美中國女生」圖傳遍了所有摸魚平台。按chatgpt自己的話來說，創建一張「最美的中國女生」的臉的圖像需要考慮到美的多樣性和主觀性，為了尊重並展現這種多樣性，於是創造了這張圖像。

圖像突出了她的自然美，表現了溫柔、平和的面部特徵，體現了真實性和優雅；展示一位中國女生的自然、素顏的臉孔，不帶任何特定的美學標準。並稱這樣的圖像將側重於自然之美，而不是追求任何特定的美學標準。

許多網友評論說，有自然美、溫柔而優雅，但是跟很多美女都很像，其中有許多人的影子。

另據梨視頻報導，OpenAI董事會宣布山姆・奧特曼（Sam Altman）將辭去首席執行官一職並離開董事會。對此，經濟學家馬光遠表示，ChatGPT在它非常火爆的黃金時代，讓它的創始人讓失業，奧特曼永遠不可能沒活幹。他建議，既然OpenAI不要奧特曼，能不能想辦法把他挖到中國來，畢竟中國的人工智能公司很多情況還是挺「智障」的，我們真的需要奧特曼。

網民對此提議表示，「講真？喝多了吧」、「太有趣了，中國缺的是奧特曼嗎？」、「主要是人家看不上你啊」、「酒喝多了 再上兩斤」、「Maybe it is a great idea」、「不愧是磚家」。