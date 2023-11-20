我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴蕭配正式成軍 蕭美琴自比「戰貓」為國家奮不顧身

感恩購物季來了 紐約法拉盛梅西商城人氣熱

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

中國新聞組／北京20日電
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

一張「ChatGPT捏的最美中國女孩」的素顏圖近日在網路上引發熱議。據ChatGPT說法，它是在「不帶任何特定的美學標準」下創建這張展示中國女性自然、素顏面孔的圖像。很多網民驚呼「好美」，但也「看到了很多人的影子」。另有專家呼籲「把ChatGPT之父奧特曼挖到中國來」，因為中國的人工智能公司很多還是挺「智障」，「我們真的需要奧特曼。」

快科技報導，這張傳遍各種社交平台與網路論壇並受到熱議的圖片，名稱是「ChatGPT所捏出的最美中國女生」，據說是ChatGPT所製作出來的圖像。這個知名AI程式對圖片的說明稱，這是一位自然未加修飾的中國女生，展現了她純淨、素顏的面容。圖像突出了她的自然美，表現了溫柔、平和的面部特徵，體現了真實性和優雅。

快科技報導，這張「ChatGPT捏的最美中國女生」圖傳遍了所有摸魚平台。按chatgpt自己的話來說，創建一張「最美的中國女生」的臉的圖像需要考慮到美的多樣性和主觀性，為了尊重並展現這種多樣性，於是創造了這張圖像。

圖像突出了她的自然美，表現了溫柔、平和的面部特徵，體現了真實性和優雅；展示一位中國女生的自然、素顏的臉孔，不帶任何特定的美學標準。並稱這樣的圖像將側重於自然之美，而不是追求任何特定的美學標準。

許多網友評論說，有自然美、溫柔而優雅，但是跟很多美女都很像，其中有許多人的影子。

另據梨視頻報導，OpenAI董事會宣布山姆・奧特曼（Sam Altman）將辭去首席執行官一職並離開董事會。對此，經濟學家馬光遠表示，ChatGPT在它非常火爆的黃金時代，讓它的創始人讓失業，奧特曼永遠不可能沒活幹。他建議，既然OpenAI不要奧特曼，能不能想辦法把他挖到中國來，畢竟中國的人工智能公司很多情況還是挺「智障」的，我們真的需要奧特曼。

網民對此提議表示，「講真？喝多了吧」、「太有趣了，中國缺的是奧特曼嗎？」、「主要是人家看不上你啊」、「酒喝多了 再上兩斤」、「Maybe it is a great idea」、「不愧是磚家」。

ChatGPT AI 人工智能

上一則

青島啤酒「尿尿事件」後 中國啤酒出口南韓驟減近43%

下一則

澳洲總理：澳潛水員受傷事件損害澳中關係

延伸閱讀

奧特曼佩戴訪客證重返OpenAI 傳最快周日復職

奧特曼佩戴訪客證重返OpenAI 傳最快周日復職
阿特曼曾稱OpenAI吞噬就業機會 沒料到自己成首批失業者

阿特曼曾稱OpenAI吞噬就業機會 沒料到自己成首批失業者
發生什麼事？執行長阿特曼突遭OpenAI解職 一文看懂內幕和可能發展

發生什麼事？執行長阿特曼突遭OpenAI解職 一文看懂內幕和可能發展
不是行為不當 阿特曼被OpenAI免職主因是「這個」

不是行為不當 阿特曼被OpenAI免職主因是「這個」

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進