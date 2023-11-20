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「超級高鐵」時速1000公里 上海「飛到」杭州僅9分鐘

中國新聞組／北京20日電
中國高速飛車又稱超級高鐵，可實現每小時1000公里的「近地飛行」。（取材自微博）
中國高速飛車又稱超級高鐵，可實現每小時1000公里的「近地飛行」。（取材自微博）

中國首條磁浮試驗線高速飛車、大同（陽高）試驗線一期主體工程已於日前完工，所謂「高速飛車」即俗稱的「超級高鐵」。若接下來的測試順利，距離時速1000公里「近地飛行」的目標將更進一步，若能實現商業運行，未來從上海到杭州這一過程僅需9分鐘。

來源：YouTube

高速飛車大同（陽高）試驗線工程是中國中國首條超高速低真空管道磁浮交通系統全尺寸試驗線，該項目位於山西省大同市陽高縣，線路全長2公里，於2022年4月正式開工建設。

據「高速飛車」微信公眾號18日消息指出，高速飛車大同（陽高）試驗線一期主體工程終於11月10日全部完工，這也顯示全球在建距離最長、規模最大的超高速低真空管道磁浮交通系統試驗線主體工程完成。

綜合陸媒報導，高速飛車全稱「低真空管道磁懸浮高速飛車」，屬全封閉真空管道和磁懸浮運輸，能實現每小時1000公里以上「近地飛行」，並且具有更快速、便捷、舒適、安全的特點。但在真正能開始運行前，需要在試驗線上通過開展全線路綜合演示試驗、完成全尺寸系統耦合集成驗證等實現「達速測驗」，確保高速飛車安全上路、高速行駛、平穩運行。

值得注意的是，未來在高速飛車有機會與高鐵、飛機等共同組成中國全國性的立體交通幹線網，打造中國境內「1小時經濟圈」，連通山西中部城市群及貫通中國各城市。

據了解，目前在中國運行最快的軌道交通是上海浦東機場的磁浮列車示範線，時速最高可達430公里，全線30公里只需7分半鐘。上海至杭州約170公里，目前高鐵直達車班車最快需45分鐘。未來時速高達1000公里的超級高鐵若能正式通車營運，上海、杭州兩地最快不到10分鐘就能到達。

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