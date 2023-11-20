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張桂梅故事 「我本是高山」網批好萊塢樣板戲 編劇一句話回擊

中國新聞組／北京20日電
由海清主演的「我本是高山」是根據「張桂梅真實事蹟」改編的女性題材電影。（取材自微博）
由海清主演的「我本是高山」是根據「張桂梅真實事蹟」改編的女性題材電影。（取材自微博）

根據「時代楷模」張桂梅校長事跡改編的電影「我本是高山」，近日正在全中國進行點映，影片中的部分劇情在網上引發激烈的爭論。更料想不到，面對爭議和質疑，該片的兩位編劇先後出面言辭過於激烈地回應，甚至放話「我XX就是高山」，以至於又引發了新一輪的輿情。網友也因胡歌特別出演，直指應改名「我的丈夫本來是高山」。

據新民周刊報導，目前點燃網友怒火的兩位編劇已刪除衝動回應，並關閉評論區，但風波仍在繼續，兩位導演的評論區則是徹底淪陷。

「我本是高山」被網友列入差評。(取材自新民周刊)
「我本是高山」被網友列入差評。(取材自新民周刊)

據報導，看過電影的網友認為，電影的劇情涉及「魔改」原型。片中有「雲南山村女學生逃課去網吧」，以及「女老師質問同為老師的男友選學生還是選我」的情節都沒有現實支撐。有網友指，張桂梅曾表示支撐她走下去的力量是心中信仰，但電影裡，海清飾演的張桂梅幾次支撐不下去的時候，閃回出現的都是胡歌飾演的丈夫。

眼看著風波愈演愈烈，19日，被大家親切地稱為「六公主」的電影頻道旗艦欄目官方微博「中國電影報導」發表評論文章，文章一開始批評了編劇的失態，但也做了分析駁斥網友質疑。文末還稱讚，「我本是高山」是「一部動人的影片」、「可以讓更多人了解張校長的故事，感受她的精神」，並強調絕不接受「那些喪失良心的雜音」。

報導說，只不過，就算「六公主」特意發聲力挺電影，也依然難以平息風波，網友的情緒似乎更被刺激，「『我本來是高山』最大的問題，是拋棄人民史觀，拿好萊塢那套個人英雄主義的樣板戲套在了張桂梅身上」、「改成『我的丈夫本來是高山』這樣就合理多了」、「觀眾覺得電影不好看，導演和編劇就會出來發瘋、嘲諷觀眾」、「我們貢獻票房，還要忍受編劇的陰陽怪氣」。

早前「我本是高山」定檔時，網友的批評主要是針對胡歌早年某些大男子主義的言論，指胡歌早前默認女性需要犧牲，應該為了支持他的事業改行，可謂和張桂梅校長的理念背道而馳。

「我本是高山」被網友砲轟。(取材自新民周刊)
「我本是高山」被網友砲轟。(取材自新民周刊)

胡歌 好萊塢 微博

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