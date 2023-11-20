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蘇東坡家族墓找到了 就在四川眉山「蘇墳園」

中國新聞組／北京20日電
蘇氏祖陵牌坊後，就是村民口中的蘇東坡家族墓地。(取材自紅星新聞)
蘇氏祖陵牌坊後，就是村民口中的蘇東坡家族墓地。(取材自紅星新聞)

北宋時期的「三蘇」蘇軾和其父蘇洵、其弟蘇轍，是中國文學史上極富盛名的大文豪，然而，蘇軾的家族墓地在何處，鮮為人知。中國考古團隊近日根據墓磚上的銘文與相關記載，確認位於四川省眉山市的「蘇墳園」就是蘇軾的家族墓，其中埋葬了蘇軾的孫子蘇符和曾孫蘇山。

紅星新聞報導，關於三蘇父子在四川留下的遺跡，最負盛名的當屬位於四川眉山的三蘇祠，但蘇東坡的家族墓地在何處，鮮為人知。而在眉山東坡區修文鎮十字卡村，村裡的「蘇墳園」稱呼沿襲已久，是村民們口中代代相傳的蘇軾家族墓，儘管之前已被列入了眉山市級文物保護單位，但一直未獲得官方證實。

2018年12月24日至2019年4月5日，四川省文物考古研究院組成考古隊對小蘇墳園墓葬進行了搶救性考古發掘，發現小蘇墳園塋園建設規模較大，長方形結構包括圍牆、墓上建築、環墉、墓室、墓前建築、台階、道路等部分，其餘建築被破壞。整個塋園建築在坡上分布，錯落有致，頂部到底部高差為8.5米；平面布局呈中軸線對稱分布，主要建築設施位於中軸線上。

報導指出，根據墓磚銘文並結合相關的文獻記載可以確認，「蘇墳園」的大蘇墳園為蘇軾孫子蘇符墓葬，小蘇墳園為蘇軾曾孫、蘇符之子蘇山的墓葬。 

發掘現場。(取材自紅星新聞)
發掘現場。(取材自紅星新聞)

據此前存放在十字卡村「東坡故園」管理辦公室內的數十塊青磚，印刻「有宋大宗伯蘇公墓」、「司農少卿蘇公之墓」、「東坡元孫」等字樣，並有墓碑拓印「宋禮部尚書蘇公符白鶴翁墓」。僅蘇符的墓磚，在十字卡村就發現有2000多塊，在全國蘇氏遺跡中屬實物最多體量最大的。

據四川省文物考古研究院發布眉山蘇墳園宋墓的考古發現信息顯示，1974年，蘇符墓及周邊另一座墓葬被破壞。目前，蘇符墓殘墓上已經被現代建築覆蓋。綜合此次官方披露內容，另一墓葬便是小蘇墳園，即蘇軾曾孫蘇山的墓葬。

相關人士表示，雖然墓室已被破壞過，但這一完整的墓園結構被揭露，對於研究宋代品官的喪葬制度有重要意義。墓葬主人的確認，對於深入挖掘三蘇文化、傳承三蘇文脈也有重要意義。

「蘇墳園」管理辦公室工作人員表示，蘇符是蘇軾兄弟眾多子孫中官品最顯赫的一個（禮部尚書，正二品）。據史料記載，蘇符晚年致仕，返回蜀地後再未出去過。南宋紹興26年（1156年）逝世，朝廷追授「眉山開國伯」。

蘇符的墓磚。(取材自紅星新聞)
蘇符的墓磚。(取材自紅星新聞)

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