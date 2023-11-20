中國多地高校整學風 促學生坐前排 違者恐找家長「陪讀」

學生上課扎堆坐後排，廣東外語外貿大學曾發文稱「前排or後排，學習積極最重要」。（取材自廣東外語外貿大學報)

中國多地高校近期開展學風督查，要求學生上課時必須「坐前排」，有學校還訂出罰則，違規者將被公開檢討、跟蹤檢查，其家長還會被找來「陪讀」。其他專項督查還包括到課率、抬頭率等。相關規定昨衝上微博熱搜引來熱議，許多網民及學生批評這是搞形式主義，應該先要求老師不要「搗漿糊」，因為「真正的好課堂從來不必擔心前排空蕩蕩，後排緊梆梆」。

近期全國多地高校開展學風建設活動，部分高校著重強調了對學生上課不坐前排等現象的檢查。據澎湃新聞報導，河南 省新鄉醫學 院近日發布通知，從20日起在全校範圍內開展學風專項督查，督查內容包括上課考勤情況，和有無不帶教材、不做筆記、不提問題、不坐前排「四不」現象的情況等。

同樣位於新鄉的河南工學院16日也開展「優良學風建設月」，要求輔導員、班主任每天至少深入教室一次，重點檢查學生課堂「三率」：課率、抬頭率和前排學生入座率。

另四川美術學院公共藝術學院要求每日認真比對應到、實到課人數、前排就坐率、課本攜帶情況和課堂紀律。陜西榆林學院生命科學學院要求所有輔導員、班主任隨機深入課堂教學一線聽課，摸清各班級學生的到課率、上課的抬頭率、前排的就座率等情況。

長沙理工大學交通運輸工程學院也在10月間，由各班級組織引導同學主動「坐到前排來、把頭抬起來、帶著教材來、提出問題來」。吉林省長春大學要求教育引導學生上下課做到「三個務必」和「三個不」：務必帶教材、務必帶筆本、務必前排就坐；不遲到早退、不吃東西、不玩手機等電子設備，並對屢教不改者給予相應紀律處分。

今年4月，遼寧理工學院黨委組織部要求全體學生幹部等帶頭前排聽課，提高前排率、抬頭率、互動率。湖南工業大學體育學院要求學生幹部以身作則，上課提前十分鐘到教室並主動坐前排。

有的高校單位還訂定罰則。湘南學院要求立好「坐前排」、「雙匯報」、「集手機」等三條規矩。違規者將接受三階段處罰：匿名通報、晚點名上公開檢討及班級成立專門隊伍跟蹤檢查、告知家長來校溝通或「陪讀」。

對於「上課坐前排」的規定，網民及大學生大都留言批評這項規定是搞「形式主義」、「樣子工程」、「大學就是著重培養自律和自學，該放手就放手吧，都是成年人了」、「坐前排就能多幾個諾貝爾 ？」