我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B重大改革 一人一籤有助於防弊 明年3月可能實施

「加州對餐飲排隊者徵19%稅」 誰的智商出問題？

中國多地高校整學風 促學生坐前排 違者恐找家長「陪讀」

中國新聞組／北京20日電
學生上課扎堆坐後排，廣東外語外貿大學曾發文稱「前排or後排，學習積極最重要」。（取材自廣東外語外貿大學報)
學生上課扎堆坐後排，廣東外語外貿大學曾發文稱「前排or後排，學習積極最重要」。（取材自廣東外語外貿大學報)

中國多地高校近期開展學風督查，要求學生上課時必須「坐前排」，有學校還訂出罰則，違規者將被公開檢討、跟蹤檢查，其家長還會被找來「陪讀」。其他專項督查還包括到課率、抬頭率等。相關規定昨衝上微博熱搜引來熱議，許多網民及學生批評這是搞形式主義，應該先要求老師不要「搗漿糊」，因為「真正的好課堂從來不必擔心前排空蕩蕩，後排緊梆梆」。

近期全國多地高校開展學風建設活動，部分高校著重強調了對學生上課不坐前排等現象的檢查。據澎湃新聞報導，河南省新鄉醫學院近日發布通知，從20日起在全校範圍內開展學風專項督查，督查內容包括上課考勤情況，和有無不帶教材、不做筆記、不提問題、不坐前排「四不」現象的情況等。

同樣位於新鄉的河南工學院16日也開展「優良學風建設月」，要求輔導員、班主任每天至少深入教室一次，重點檢查學生課堂「三率」：課率、抬頭率和前排學生入座率。

另四川美術學院公共藝術學院要求每日認真比對應到、實到課人數、前排就坐率、課本攜帶情況和課堂紀律。陜西榆林學院生命科學學院要求所有輔導員、班主任隨機深入課堂教學一線聽課，摸清各班級學生的到課率、上課的抬頭率、前排的就座率等情況。

長沙理工大學交通運輸工程學院也在10月間，由各班級組織引導同學主動「坐到前排來、把頭抬起來、帶著教材來、提出問題來」。吉林省長春大學要求教育引導學生上下課做到「三個務必」和「三個不」：務必帶教材、務必帶筆本、務必前排就坐；不遲到早退、不吃東西、不玩手機等電子設備，並對屢教不改者給予相應紀律處分。

今年4月，遼寧理工學院黨委組織部要求全體學生幹部等帶頭前排聽課，提高前排率、抬頭率、互動率。湖南工業大學體育學院要求學生幹部以身作則，上課提前十分鐘到教室並主動坐前排。

有的高校單位還訂定罰則。湘南學院要求立好「坐前排」、「雙匯報」、「集手機」等三條規矩。違規者將接受三階段處罰：匿名通報、晚點名上公開檢討及班級成立專門隊伍跟蹤檢查、告知家長來校溝通或「陪讀」。

對於「上課坐前排」的規定，網民及大學生大都留言批評這項規定是搞「形式主義」、「樣子工程」、「大學就是著重培養自律和自學，該放手就放手吧，都是成年人了」、「坐前排就能多幾個諾貝爾？」

也有不少網民認為，應該被督查的老師的授課內容及方式，「一本大學，全是念PPT的老師，應先整治一下」、「要是換作莫言來上課，誰願意坐最後一排？」

許多大學生喜歡上課時坐後排。(取材自微博)
許多大學生喜歡上課時坐後排。(取材自微博)

河南 諾貝爾 醫學

上一則

蘇東坡家族墓找到了 就在四川眉山「蘇墳園」

下一則

中國向美釋善意 准萬事達發卡 綁定支付寶就能掃碼支付

延伸閱讀

「3年讀大學1年當兵」方案冷 全台僅46人申請

「3年讀大學1年當兵」方案冷 全台僅46人申請
大學住校補助明年上路 學團籲先解決宿舍不足問題

大學住校補助明年上路 學團籲先解決宿舍不足問題
科大頒榮譽博士 楊紫瓊自爆從小到大的1個夢

科大頒榮譽博士 楊紫瓊自爆從小到大的1個夢
全台最美大學在哪？網友點名這所：很多偶像劇都來拍

全台最美大學在哪？網友點名這所：很多偶像劇都來拍

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？