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愧對爺爺？魯迅孫周令飛：90%時間刷視頻 10%看書

記者謝守真／綜合報導
周令飛近期出席「茅盾文學周」時，被記者問及平常愛不愛刷短影音時幽默回應，現在是90%時間刷螢幕，10%的時間用來看書。消息一出，相關話題在微博上衝上熱搜。（取材自大皖新聞）
周令飛近期出席「茅盾文學周」時，被記者問及平常愛不愛刷短影音時幽默回應，現在是90%時間刷螢幕，10%的時間用來看書。消息一出，相關話題在微博上衝上熱搜。（取材自大皖新聞）

中國知名近代作家魯迅的孫子周令飛，近期一句「90%時間刷短視頻，10%看書」，引發熱議，有網友戲稱這是「投筆從網」。相關話題「魯迅孫子稱看書和刷短視頻（影音）比例是19開」及「魯迅孫子自稱90%刷視頻，10％看書」等皆衝上微博熱搜榜，19日點擊量已分別突破134.4萬及1.2億次。

北京青年報指出，第11屆「茅盾文學獎」17日在浙江烏鎮舉行頒獎典禮。據悉，該獎項為1981年依據茅盾臨終遺囑所設立的，是當時中國首個文學類獎項，亦為最高榮譽的文學獎項，用以鼓勵優秀長篇小說創作。

報導指出，周令飛在「茅盾文學周」啟動儀式上在致詞時表示，在今後的日子，應該學習魯迅與茅盾的崇高品質和精神風貌，努力創作更多具有時代特色和人民性的優秀作品，為中華民族的文化貢獻力量。

此外，對於AI、短影片創作等時下熱門領域，周令飛提到，近期，AI寫作成為文學界的熱門話題。有的作家對於AI寫作保持警惕，還有一些作家認為其也有正面作用。他認為，「機器人寫作，是沒辦法的事兒了，它太厲害了」。

不過，周令飛提醒，雖然機器人寫作能幫助人類做很多事，像是思考、蒐集資料等。但如果AI提供「很多資料是假的，那寫出來誤導了大家，這個是最要命的」。

此外，周令飛在場邊被記者問及平常愛不愛刷短影音時，他幽默回應說，現在是90%時間刷影音，10%的時間用來看書。消息傳出後，相關話題在18日也迅速衝上微博熱搜榜，引發中國網友熱議。

有網友表示，這樣的表現有點「愧對」魯迅，並戲稱他是「投筆從網」、「魯迅：別說是我孫子」。部分網友認為，「這遺傳是真到位」、「real的個性隨爺爺」。還有更多網友評論，「這番發言過於真實」，起碼還看10%的書，有多少人100%只刷影片的。

據了解，周令飛在其抖音平台上的粉絲人數已達到11.2萬人，截至目前已發布74條作品，並受到廣大中國網友的好評支持。

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