浙江出土漢六朝瓷器 竟是古人小鴨玩具？

發掘區全景。（取材自「文博中國」微信公號）

考古人員日前在浙江餘姚一間小學的操場，發現了漢六朝時期的聚落遺址，除了有水井、灰坑等生活遺跡，還出土了許多陶瓷器，其中一款「青瓷鴨」，造型酷似現在流行的玩具「小黃鴨」，專家推測，這個「小青鴨」，可能也是古代的一種玩具。

J7井解剖照。（取材自「文博中國」微信公號）

浙江省餘姚市第一實驗小學位於餘姚城區梨洲街道，據餘姚縣志記載，這裡曾是宋至明清時期餘姚縣學宮所在地，考古人員今年上半年在學校操場發現了一處漢六朝時期餘姚城外聚落居址，面積約800平方米，時代以漢代為主，保留了部分六朝時期的地層堆積。

J7井出土的青銅連枝燈。（取材自「文博中國」微信公號）

經過發掘，考古學家陸續還原了當時水井、灰坑等生活遺跡，還出土了類型豐富的陶瓷器，包含青瓷鴨、雞首罐、三足硯、青銅連枝燈等文物。其中，六朝青瓷鴨造型酷似現在流行的玩具「小黃鴨」，據專家介紹，這個青瓷鴨可能也是古代的一種玩具。

六朝青瓷鴨造型酷似現在流行的玩具「小黃鴨」。（新華社）

其他文物則大多有實際功能，例如獸面紋瓦當作為建築材料可以保護屋頂的椽子，不受雨水侵蝕。雞首罐是「胖乎乎」的罐子，可裝東西，但雞頭形狀的裝飾沒有實際功能。三足硯是硯台，青銅連枝燈又被稱為「多枝燈」，據專家介紹，連枝燈一般會有三至九個燈盞，屬於古代一種比較「豪華」的燈具。青瓷燈盞是燈盞，底座形狀與盤子相似，據專家推測，應是作為盛水工具用來防火，展現出古人較強的安全意識。

六朝獸面紋瓦當一組。（新華社）

此處遺址還發現了灰坑、灰溝和建築遺跡。灰坑是由於古代人們利用廢棄的窖穴、水井或建築取土後的凹坑傾倒垃圾，垃圾中土壤變成灰色而形成的。其中，H48灰坑難能可貴地保存了竹編、葫蘆、核桃 、橡子等植物遺存。「橡子」是橡樹的果實，是比水稻、小麥「資格」還要老的人類早期食物之一。

H48灰坑底部的橡子。（取材自「文博中國」微信公號）

影音來源：法治观察眼