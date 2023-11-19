中國人行推出龍年紀念幣 10公斤金幣上看880萬元

中國人民銀行17日發行2024中國甲辰（龍）年貴金屬紀念幣一套。圖為10公斤圓形精製金質紀念幣。（新華社）

明年將進入甲辰龍年，中國人民銀行日前發行「2024中國甲辰（龍）年貴金屬紀念幣」，貴金屬紀念幣背面均飾以龍造型或裝飾龍造型的精美圖案，其中10公斤規格的龍年紀念幣背面圖案是襯以祥雲組合的龍造型設計，特許零售商 估計要價880萬元（人民幣，下同，約122.7萬美元）。而根據過往拍賣 紀錄，10公斤的紀念幣，曾拍出破千萬的成交價。

每日經濟新聞報導，中國人民銀行17日發行龍年紀念幣一套，該套貴金屬紀念幣共12枚，其中金質紀念幣7枚，銀質紀念幣4枚，鉑質紀念幣1枚，均為中華人 民共和國法定貨幣。12枚紀念幣對應12種不同的規格，重量上有分10公斤、2公斤、1公斤與500、150、15、3克，材質上分有金質、銀質和鉑質，形狀上分有圓形和梅花形。其中最大規格的10公斤圓形金質紀念幣，含純金10公斤，直徑180毫米，面額10萬元，成色99.9%，最大發行量18枚。

中國人民銀行17日發行2024中國甲辰（龍）年貴金屬紀念幣一套。圖為1公斤圓形精製銀質紀念幣。（新華社）

龍年紀念幣正面圖案均為中華人民共和國國徽，襯以中國傳統吉祥紋飾，並刊國名、年號。背面圖案共12幅，主要為龍造型或裝飾龍造型，均刊「甲辰」字樣及面額。由中國金幣集團有限公司（簡稱「中國金幣」）總經銷，銷售渠道主要有金幣雲商渠道、金融機構渠道兩種。

中國人民銀行17日發行2024中國甲辰（龍）年貴金屬紀念幣一套。圖為15克圓形精製銀質紀念幣（左）和3克圓形精製金質紀念幣。（新華社）

山東一家特許零售商表示：「1公斤的差不多是88萬左右，2公斤的要180萬，10公斤的今年要高一點，要880萬。今年的龍生肖可能要火一點。」

據了解，在2011北京國際錢幣博覽會錢幣精品拍賣會上，一枚2008中國戊子（鼠）年10公斤紀念金幣曾以1070萬元（約149.2萬美元）的天價成交。此外，在上海匡時2022年秋季藝術品拍賣會「怡廉道古──中國歷代錢幣專場」上，一件「2018中國戊戌（狗）年十公斤金質紀念幣」拍品以977.5萬元成交。