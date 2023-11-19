孩子愛表演…橫店「童漂家庭」4個月掙250元 童星路「很卷」還被騙

喜歡演戲的小伊。（取材自齊魯壹點）

中國失業率居高不下，兒童也內卷，特別是想進演藝圈的孩子。浙江的橫店小鎮有好幾個「童漂家庭」，寶爸寶媽們勒緊褲腰帶，帶孩子一邊學習一邊找演戲機會。有孩子當群演，四個月掙250元（人民幣，下同，約34.9美元），有人不幸遭詐騙 ，有家庭不堪經濟負荷仍咬牙苦撐，想繼續做這個很甜又很昂貴的戲劇夢。

齊魯壹點報導，剛來橫店的童漂家庭，從經紀公司的經紀人手裡接戲，是快速積累人脈和找到戲約的入門方法，但也需要家庭雄厚的財力堆積。

小伊（化名）和母親吳蘭（化名）今年5月從江西到橫店，吳蘭奔波在各通告群為孩子投簡歷，她的微信 裡置頂幾十位演員統籌、經紀人。小伊在附近的小學就讀，母女倆每月生活成本能控制在3000元（約418.4美元）以內，由遠在南昌的爸爸負責支出。

吳蘭帶著女兒到橫店演戲。（取材自齊魯壹點）

吳蘭說，當初是在網路聽說小孩子可以來橫店拍戲，小伊太喜歡演戲了，於是她瞞著老公繳了9800元（約1366.9美元）培訓費。到橫店的前四個月，母女倆僅收穫250元，後來又接到微短劇的女主小時候一角，300元一天，就一句台詞。

拍戲沒有穩定收入，也讓小伊無法好好讀書，但吳蘭仍繼續堅持在這個地方，因為6歲的小伊哭著對她說，想繼續演戲，想繼續做這個很甜的夢。

另一名帶著孩子來接戲的，是江西嫁過來的母親蘇晨曦（化名），她因為覺得「兒子好帥」，今年1月帶著兒子來橫店，但來了之後發現「很卷」，這裡帥的孩子一抓一大把。蘇晨曦說，早知道當初選擇把孩子交給「會員」。

蘇晨曦今年1月帶著兒子來橫店拍戲，她覺得「兒子好帥」。（取材自齊魯壹點）

「會員」是橫店幾家大的兒童經紀公司的收費模式，「會員」分等級，有2萬一年，一年最少能保證上三個戲，可出演特約演員等。5萬三年，三年內最少保證八個戲，能上特約演員及角色等。還有「高端藝人」，8萬五年，五年內最少保證12個戲，有特約及角色等。

報導說，這些在橫店帶娃漂著的媽媽們組成龐大集體，吳蘭手機裡就有一個500多人的寶媽群。但選角這條路並不輕鬆，除了層層關卡還會遇到詐騙。