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川震雙腿截肢 15年後微笑女孩結婚了 當年消防、醫護都來祝福

中國新聞組／北京19日電
2023年11月18日，汶川地震「微笑女孩」高瑩和濰坊小夥牟林泉步入婚姻殿堂。（視頻截圖）
2023年11月18日，汶川地震「微笑女孩」高瑩和濰坊小夥牟林泉步入婚姻殿堂。（視頻截圖）

2008年汶川地震中，14歲的高瑩被國家地震災害緊急救援隊救出時，她臉上的微笑令人動容，稱她是「微笑女孩」。由於當時被壓在廢墟下長達20多個小時，高瑩不幸雙腿截肢，但她仍樂觀面對生活，並覓得牽手一生的伴侶。18日，高瑩和來自山東的牟林泉結婚，當年參與救援的中國國際救援隊員、醫護們也到場，見證15年後，高瑩另一個幸福的微笑。

來源：YouTube

綜合媒體報導，2008年，14歲的高瑩被壓在廢墟下，長達20多個小時。在國家地震災害緊急救援隊救援下，高瑩成為成功救援的第一個倖存者。高瑩燦爛的微笑被攝影師抓拍到，人們親切地稱她為「微笑女孩」。

即使雙腿被截肢，但她仍然選擇樂觀面對生活，安上義肢，挑戰走川藏線，並愛上了繪畫和遊戲藝術創作。因為相同愛好，與牟林泉相知相愛，開啟新的生活。

報導指出，這場婚禮匯聚了無數人的祝福，其中就包括當年參與救援的消防員和醫護人員。這場婚禮不僅僅是一對新人的大喜之日，更是見證了生命之頑強與愛情之美好的重要時刻。當年的汶川地震，讓高瑩經歷了生死，也讓她學會了珍惜。在婚禮現場，她的父親將她親手交給新郎，這一刻，無疑是對她與新郎愛情的最好祝福。

2008年，14歲的高瑩獲救時臉上露出的微笑。（視頻截圖）
2008年，14歲的高瑩獲救時臉上露出的微笑。（視頻截圖）

參與當年救援的消防員和醫護人員，都來到了婚禮現場，為這一對新人送上最真摯的祝福。他們見證了這位女孩從災難中站起來，見證了她與命運抗爭的過程。在他們的心中，這個女孩是他們的驕傲，是他們的希望。

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