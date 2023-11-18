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川菜門店破32萬家 成全中國第一菜系

中國新聞組╱綜合報導
川菜門店數量已超過32萬家 成為全國第一大菜系。(取材自錦觀新聞)
川菜門店數量已超過32萬家 成為全國第一大菜系。(取材自錦觀新聞)

第六屆世界川菜大會日前在四川廣安正式開幕，全中國各地的川廚大師、美食愛好者齊聚，大會上正式揭牌「國際川菜學院」之外，也發布了「川菜產業高質量發展報告2023」，報告顯示，截至2023年上半年，川菜門店數量已超過32萬家，遠超粵菜、江浙菜等菜系門店數量，是名副其實的全國第一大菜系。

據錦觀新聞報導，世界川菜大會誕生於2018年，旨在挖掘川菜飲食文化、聚集全球產業資源、講述四川美食故事、推動中國飲食文化創新發展。本屆大會由廣安市人民政府和世界中餐業聯合會聯合舉辦，展示濃厚的川菜文化底蘊，推動區域特色餐飲集群互動發展，進一步提升川菜產業的國際影響力和競爭力。

大會上發布「川菜產業高質量發展報告2023」，報告指出，川渝兩地是川菜大本營，上海、北京、深圳等川菜門店數量也逐年增長。值得一提的是，2021年，米其林榜單正式登陸成都，成為繼上海、北京、廣州之後的米其林第四城。

據報導，90後、95後消費者已成為消費主力，日常就餐的消費占比持續提升，已接近70%。隨著川菜產業逐漸發展壯大，「辣」成為80後消費者最喜歡的口味，麻辣、香辣、青花椒等風味成為消費者最喜愛的川菜味型，為川菜創新菜品研發提供了風味指引。

「川菜的靈魂在於調味。」聯合利華飲食策畫西區銷售總監黃偉忠表示，「我們希望能發揮自身對行業趨勢和食客需求的洞察能力、強大的廚師基因和菜品研發能力以及完備的供應鏈管理能力，成為餐飲夥伴們的味覺外腦，助力川菜行業建立可持續發展生態圈。」

北京 供應鏈

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