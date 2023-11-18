中國繳清聯合國會費逾4億美元 23年漲14倍 網民怒問：老賴美國呢

圖為中國常駐聯合國代表張軍2023年11月10日在聯合國安理會上對以哈局勢發言。（新華社）

近日，聯合國 發布消息稱，中國已全額繳清今年的聯合國常規會費，會費凈額高達4.46億美元（約32億元人民幣）。據媒體統計，中國的會費比例在過去23年加了14倍，是會員國中增長最多最快的；目前所繳納會費位居第二，僅次於美國。對此，中國網民紛紛不淡定了，稱「美國就是不交，中國脾氣太好了」，怒批「關鍵時刻他們啥都不頂，為何還要花錢？」。

南方都市報報導，據聯合國消息，扣除聯合國的本國員工薪金，中國今年的聯合國常規會費凈額高達4.46億美元。這是因為隨著中國綜合國力提升，在國際事務上的參與度也愈來愈高，聯合國會費分攤比例開始上升。2009年至今，中國承擔的會費漲了近6倍，分攤比例漲了近5倍，排名也從第9位躍升至第2位。

聯合國會費是聯合國主要的經費和正常預算 的來源，用於支付日常開支，包括工作人員的工資、辦公費用，維護世界和平費用等，由193個會員國繳納。每個會員國所繳納的會費數額及分攤比例是根據各國的經濟實力確定的，分攤比例每三年決議修改一次。最近一次調整是在2022年，中國的分攤比例由原來的12.01%提升至15.25%。

聯合國官網披露，截至11月16日，包括中國在內的139個會員國已全額繳納2023年聯合國會費。其中，中國在聯合國的投入備受關注，所繳納的4.46億美元年度會費位居第二，僅次於美國，約為英國、法國3.5倍，德國 的2.5倍。

回顧歷史，中國分攤的會費比例持續較快上升。2000年，中國的聯合國會費繳納比例約為1%；2009年，中國繳納的聯合國常規會費凈額約為0.65億美元，分攤比例提升至2.67%，名列第九。

2010年，中國成為世界第二大經濟體，聯合國會費的繳納比例也迎來快速增長期。2010-2012年增長為3.19%，每年會額數量約為8000萬美元；2016-2018年大幅增長為7.92%，每年繳費維持在2億美元左右，僅次於美日兩國。2019年起，中國在聯合國常規預算經費中的分攤比例再次升至約12%，是調整幅度最大的一次，成為聯合國常規預算第二大出資國並維持至今。

報導指出，中國的會費比例在過去的23年裡加了14倍，是會員國中增長最多最快的。其中原因，除了中國經濟的快速增長，還由於中國人均收入水平的提高，不斷接近世界平均值，能享受的寬減越來越少。

對此，中國網民一面倒質疑「聯合國『老賴』美國一天到晚自稱是大國卻欠費，卻要中國來交這麼多會費，但遇到了關鍵時刻，他們都不頂，聯合國有啥用？」「我們脾氣真是太好了」，也有網民稱「中國畢竟輪值班長，不好不繳納啊」。