助融資 中國財政部：明年部分新增地方債額度將先下達

中國財政部17日表示，將提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求。圖為福建一處在建樓盤。(中新社資料照片)

中國財政部 17日表示，今年前10月各地在批准下達的新增債務限額內，發行用於項目建設的專項債券 逾3.5兆元人民幣(約4854億美元)，下一步將提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求，對地方明年提前發債，促投資穩健成長意義重大。

證券時報報導，財政部指出，今年前10月專項債券共3兆5192億元人民幣，主要用於市政建設和產業園區基礎設施、社會事業、交通基礎設施、保障性安居工程、農林水利等黨中央、國務院確定的重點領域建設，發揮了專項債券資金強基礎、補短板、惠民生、擴投資等積極作用。

財政部表示，下一步將加大工作力度，更好發揮專款債券帶動作用，促進經濟持續向好，當中包含兩方面工作。

一方面是根據國務院部署及相關工作安排，提前下達2024年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地方融資需求，強化年度政策銜接。

另一方面，將強化政府公債特別是地方政府專案債券管理，適度擴大專案債券投向領域和用作專案資本金範圍，保障重點專案建構資金需求，引導帶動社會有效投資，提高債券資金使用效益。

另外，中國全國人大常委會日前批准國務院在今年第4季度增發國債 1兆元，將透過轉移支付方式安排給地方，集中力量支持災後恢復重建和彌補防災減災救災弱點。據央視報導，財政部17日就3方面工作內容向外界說明最新進展。

一是建立工作機制。發改委、財政部會同相關部門建立增發國債項目執行工作機制，加強部門協同，強化統籌協調，共同抓好增發國債各項工作。

二是組織項目申報審核。向地方印發通知，明確項目申報條件、程序等要求，依地方申報項目狀況分領域進行審核。

三是做好國債發行。依照國債發行計畫及相關工作安排，合理掌握發行節奏，推動增發國債平穩順利發行。

財政部相關負責人表示，下一步將會同有關方面抓好增發國債的各項具體工作，做好項目審核和預算下達，加強國債資金監管，切實提高國債資金使用效益。