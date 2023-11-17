我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀APEC場邊會晤賀錦麗 談區域發展

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

廣東「最牛擋道釘子樓」拆了 行車免繞道

中國新聞組／廣州17日電
曾經聞名全國的江門市新會區雙水鎮小岡官堂村「最牛擋道釘子樓」終於被拆。（取材自羊城派）
曾經聞名全國的江門市新會區雙水鎮小岡官堂村「最牛擋道釘子樓」終於被拆。（取材自羊城派）

廣東江門市新會區雙水鎮小岡官堂村的一棟民居，曾號稱全國「最牛擋道釘子樓」，日前終於被拆除了。這棟樓位在馬路中央，江門大道為它繞道而行，拆除當天不少民眾紛紛拿起手機拍下這一難忘的時刻，有村民叫好表示，「以後開車經過不再有心理壓力了」。

來源：YouTube

羊城派報導，這棟釘子樓位於江門大道雙水鎮小岡橋腳的馬路中間，也是江門大道雙水段全線剩餘最後一棟沒有被徵拆的別墅。據悉，該別墅屋主提出3000萬的天價補償金，有關單位只願意出700萬，差距太大，導致多年來難以達成共識完成簽約，屋主還被指「五年搞不定的狠人」。

江門市新會區雙水鎮小岡官堂村「最牛擋道釘子樓」。（視頻截圖）
江門市新會區雙水鎮小岡官堂村「最牛擋道釘子樓」。（視頻截圖）

隨著江門大道建設推進，一棟棟樓房拆遷搬離，這棟別墅就孤零零地矗立在兩側修建的公路旁邊，顯得尤為突兀，每天川流不息的車輛經過此處，需蛇行而過，屋主如果仍住這裡，24小時都會被噪音和灰塵所包圍。而這棟別墅就像「腸梗阻」一樣，嚴重影響車輛的正常通行。

曾經聞名全國的江門市新會區雙水鎮小岡官堂村「最牛擋道釘子樓」終於被拆。（取材自羊...
曾經聞名全國的江門市新會區雙水鎮小岡官堂村「最牛擋道釘子樓」終於被拆。（取材自羊城派）

拆除當天，別墅前一早有執法人員和施工人員守候，並停有消防車及多輛貨車，工作人員將別墅內物品清點後搬到車上運走集中封存。下午5時，隨著一聲令下，在夕陽下，挖掘機發出連串好像機關槍的聲音，擋道別墅主體被開始清拆，據施工人員說，將會在最快的時間內拆除和清運，道路建設施工也會馬上進行。

當地村民對釘子樓被拆連聲說好，有村民表示，這幾年來，由於釘子樓擋道，該地段經常交通堵塞，不時有交通事故發生，大家都不勝其擾。有路過的司機說，這棟樓多年來得不到解決，由於樓在路中，每次經過都要非常小心繞行，可以說釘子樓嚴重影響交通和市容。

聞名全國的江門市新會區雙水鎮小岡官堂村「最牛擋道釘子樓」。（視頻截圖）
聞名全國的江門市新會區雙水鎮小岡官堂村「最牛擋道釘子樓」。（視頻截圖）

上一則

連播5天遊戲 河南實習大學生猝死…公司：沒僱傭關係

下一則

「著火了，不知能不能出去」…挨罰11次 山西煤業惡火26死

延伸閱讀

糧食卡頻遭盜 布碌崙華社民眾受害

糧食卡頻遭盜 布碌崙華社民眾受害
布碌崙8大道周邊地鐵站 7旬華翁跳軌自殺

布碌崙8大道周邊地鐵站 7旬華翁跳軌自殺
布碌崙8大道附近地鐵站 華裔老翁跳軌自殺 目擊者驚叫

布碌崙8大道附近地鐵站 華裔老翁跳軌自殺 目擊者驚叫
廣東3傳染病攀升 鍾南山：中國還將有一波新冠小高峰

廣東3傳染病攀升 鍾南山：中國還將有一波新冠小高峰

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺