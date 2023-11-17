廣東「最牛擋道釘子樓」拆了 行車免繞道

曾經聞名全國的江門市新會區雙水鎮小岡官堂村「最牛擋道釘子樓」終於被拆。（取材自羊城派）

廣東江門市新會區雙水鎮小岡官堂村的一棟民居，曾號稱全國「最牛擋道釘子樓」，日前終於被拆除了。這棟樓位在馬路中央，江門大道為它繞道而行，拆除當天不少民眾紛紛拿起手機拍下這一難忘的時刻，有村民叫好表示，「以後開車經過不再有心理壓力了」。

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羊城派報導，這棟釘子樓位於江門大道雙水鎮小岡橋腳的馬路中間，也是江門大道雙水段全線剩餘最後一棟沒有被徵拆的別墅。據悉，該別墅屋主提出3000萬的天價補償金，有關單位只願意出700萬，差距太大，導致多年來難以達成共識完成簽約，屋主還被指「五年搞不定的狠人」。

江門市新會區雙水鎮小岡官堂村「最牛擋道釘子樓」。（視頻截圖）

隨著江門大道建設推進，一棟棟樓房拆遷搬離，這棟別墅就孤零零地矗立在兩側修建的公路旁邊，顯得尤為突兀，每天川流不息的車輛經過此處，需蛇行而過，屋主如果仍住這裡，24小時都會被噪音和灰塵所包圍。而這棟別墅就像「腸梗阻」一樣，嚴重影響車輛的正常通行。

曾經聞名全國的江門市新會區雙水鎮小岡官堂村「最牛擋道釘子樓」終於被拆。（取材自羊城派）

拆除當天，別墅前一早有執法人員和施工人員守候，並停有消防車及多輛貨車，工作人員將別墅內物品清點後搬到車上運走集中封存。下午5時，隨著一聲令下，在夕陽下，挖掘機發出連串好像機關槍的聲音，擋道別墅主體被開始清拆，據施工人員說，將會在最快的時間內拆除和清運，道路建設施工也會馬上進行。