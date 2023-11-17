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抖音看短影音也要收錢了 網：「我也可以不看」

中國新聞組／北京17日電

中國短影音平台龍頭抖音昨天開始測試短影音內容付費，使用者在觀看創作者的內容時，部分內容需要付費解鎖才能全部觀看，抖音並抽取30%技術服務費。消息一出，引發網友一面倒揚言拒看。

界面新聞報導，抖音測試短影音內容付費，涉及範圍不僅包括此前已經進行付費測試的微短劇，還拓展至知識、娛樂等幾乎全品類內容，使用者可按單則內容付費。

測試發現，觀看一則付費內容需要支付1抖幣，而用戶在抖音充值人民幣1元（約0.13美元）可獲得10抖幣。使用者觀看付費短影音時，平台不支持錄影。

短影音內容付費服務是由創作者自行決定是否開通，在網頁版抖音創作者中心上傳影片後即可進行相關設定，抖音將收取30%技術服務費。

抖音方面表示，收取技術服務費屬行業慣例，市場常見的抽取比例為六四分和八二分，而抖音採取了七三分，即用戶拿七成收入，平台收取三成技術服務費。至於該費用之外的分潤模式，抖音沒有進一步說明。

抖音並設立三個門檻，創作者需要近90天內無帳號違規封禁紀錄、粉絲數不少於10萬、完成抖音實名認證，才能開通付費服務。

報導稱，此前，抖音已在短劇領域測試用戶付費以及用戶打賞功能，以增加創作者變現的方式。近日微信小程序短劇走紅進一步教育了市場，簡單刺激狗血的劇情，每集1至2分鐘的時長，正吸引越來越多的使用者接受為短影音內容付費。

報導並稱，短影音內容付費對知識、教育等領域的創作者來說是非常大的利多。此前多名科普類的創作者表示，這類內容變現存在較大困難，因為大部分廣告內容和科普內容不搭，植入廣告非常影響用戶體驗，轉化率也不高。開通內容付費之後，他們可以透過把內容做好來獲得更多收益。

據IT之家，抖音客服昨天回應稱，遇到付費短影音可能是作者開啟付費功能，如果不想看可以滑走。當然，影音內容是否付費取決於作者是否開啟這一功能，抖音無法干預。

據新浪科技，這次測試意味著抖音內幾乎所有的短影音內容，都可以被創作者設置為付費內容。行業人士分析，內容付費對於使用者而言一直比較敏感，且使用者在短影音付費觀看習慣還未培養起來，從免費到付費觀看，短影音內容付費是否能讓用戶接受，將面臨挑戰。

昨天消息一出，網友一面倒在社群相關新聞討論區、網路民調區表達反對，揚言解除安裝拒看。許多人強調，「你可以收費，我也可以不看」。

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