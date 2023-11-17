中北斗導航獲ICAO驗證 全球民航通用

中國自主建設、獨立運作的北斗衛星導航系統，通過國際民航組織標準，成為全球民航通用的系統；圖為參觀者了解北斗衛星導航系統。（新華社）

據中國民航報報導，日前，包含北斗衛星導航系統標準和建議措施的「國際民用航空公約」附件十，最新修訂版正式生效。這標誌著中國的北斗系統經過十年努力，正式加入國際民航組織（ICAO）標準，成為全球民航通用的衛星導航系統。

據中國官方介紹，北斗系統是中國自主建設、獨立運作的衛星導航系統，也是聯合國 認可的四大全球衛星導航系統之一，已服務200多個國家和地區用戶。北斗系統民航國際標準化，是其全球民航應用的基礎。ICAO需對北斗系統建設過程中所能達到的功能和性能進行驗證，最終根據驗證結果，在其現有標準文件中加入北斗系統相關技術標準和建議措施。

中國民航局於2010年在ICAO第37屆大會上提交北斗系統進入ICAO標準的申請，並與中國衛星導航系統管理辦公室共同北京 航空航太 大學等單位組成工作團隊系統推進相關工作，十餘年間歷經28次工作會議、50餘次技術討論、提交百餘份技術文件、答覆問題2000餘項，經過ICAO技術專家組審查、空中航行委員會審查及理事會審議，最終成功推動北斗系統標準和建議措施加入ICAO標準。

中國民航局空管行業管理辦公室負責人表示，這是中國民航首次以自身團隊為核心，成功推進中國自主創新的複雜系統納入ICAO標準。此次北斗系統設計、運作團隊和中國航空工業界代表對於國際標準化工作的全程參與，加深了各方對於北斗系統民航應用要求的理解，也將有利於推進北斗系統在民航領域的市場化、產業化、國際化應用。