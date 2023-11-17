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中北斗導航獲ICAO驗證 全球民航通用

記者賴錦宏／綜合報導
中國自主建設、獨立運作的北斗衛星導航系統，通過國際民航組織標準，成為全球民航通用的系統；圖為參觀者了解北斗衛星導航系統。（新華社）
中國自主建設、獨立運作的北斗衛星導航系統，通過國際民航組織標準，成為全球民航通用的系統；圖為參觀者了解北斗衛星導航系統。（新華社）

據中國民航報報導，日前，包含北斗衛星導航系統標準和建議措施的「國際民用航空公約」附件十，最新修訂版正式生效。這標誌著中國的北斗系統經過十年努力，正式加入國際民航組織（ICAO）標準，成為全球民航通用的衛星導航系統。

據中國官方介紹，北斗系統是中國自主建設、獨立運作的衛星導航系統，也是聯合國認可的四大全球衛星導航系統之一，已服務200多個國家和地區用戶。北斗系統民航國際標準化，是其全球民航應用的基礎。ICAO需對北斗系統建設過程中所能達到的功能和性能進行驗證，最終根據驗證結果，在其現有標準文件中加入北斗系統相關技術標準和建議措施。

中國民航局於2010年在ICAO第37屆大會上提交北斗系統進入ICAO標準的申請，並與中國衛星導航系統管理辦公室共同北京航空航太大學等單位組成工作團隊系統推進相關工作，十餘年間歷經28次工作會議、50餘次技術討論、提交百餘份技術文件、答覆問題2000餘項，經過ICAO技術專家組審查、空中航行委員會審查及理事會審議，最終成功推動北斗系統標準和建議措施加入ICAO標準。

中國民航局空管行業管理辦公室負責人表示，這是中國民航首次以自身團隊為核心，成功推進中國自主創新的複雜系統納入ICAO標準。此次北斗系統設計、運作團隊和中國航空工業界代表對於國際標準化工作的全程參與，加深了各方對於北斗系統民航應用要求的理解，也將有利於推進北斗系統在民航領域的市場化、產業化、國際化應用。

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