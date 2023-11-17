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abandon不是第一名衝熱搜 中國網友：我的青春結束了

中國新聞組／北京17日電
有網友發現，「牛津平裝本同義詞庫」的第一個單詞變成了「aback」。（取材自中國青年報）
有網友發現，「牛津平裝本同義詞庫」的第一個單詞變成了「aback」。（取材自中國青年報）

近日，一個英文單字衝上中國微博熱搜榜；有網友發現，在「牛津平裝本同義詞庫」裡，「abandon」不是第一個單詞了，排在它前面的變成「aback」。這讓不少網友直呼：「我的青春結束了！」也有網友調侃道：「一個放棄，一個後退，果然英文學習不適合我」、「背了這麽多年，終於背到第二個了」。

這則關於「牛津平裝本同義詞庫」中單詞排名變動的消息在微博上引起熱議。綜合站長之家、中國青年報報導，世界上第一本英語詞典於1604年由羅伯特·考得里（Robert Cawdrey） 編撰而成，起名為「字母順序單詞表」，到今天僅存世一本。打開看到第一個單詞，是「abandon」。

原本在「牛津詞典」中，「abandon」解釋為（不顧責任、義務等）離棄，遺棄，拋棄；（不得已而）捨棄，丟棄，離開等意思。「abandon」此詞在14世紀末期產生，其來源是拉丁語中的「ad」，意為「處於」和「bannum」，意為「宣告、命令、禁止」，組合在一起演變成法語中的「abandonner」，最後才成為今天「abandon」。

牛津詞典平裝本。（取材自中國青年報）
牛津詞典平裝本。（取材自中國青年報）

而新的第一名「aback」則解釋為向後；後退的意思，如「be taken aback」（(by sb/sth)）表示（被…）嚇了一跳；大吃一驚；震驚。

網友們紛紛評論：「一個放棄，一個後退，果然英文學習不適合我」、「這哪裡是詞匯書，明明就是預言書！我懂了，叫我們一開始就學會放棄，世上無難事，只要肯『abandon』」、「好傢伙，先是嚇呆後退，然後放棄」、「天吶，我要多背一個單字了嗎」、「背了這麼多年，終於背到第二個了。」「abandon被abandon了」。

報導指出，「abandon」排在第一位，除了延續傳統，也是出於按照單詞的組成字母順序來排列的考慮。詞典編撰者可沒有讓大家放棄的想法，

這不是「牛津詞典」第一次調整詞庫順序。曾經，有長達10年的時間，「牛津詞典」舊版最後一個單詞是「Zythum」。在2017年的更新中，最後一詞變成了「Zyzzyva」，然而，即便是牛津詞典編輯部的人也不知道這個詞的確切含義。

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