貧困生花1500元看演唱會 中山大學：停發助學金

中山大學珠海校區一角。（取材自學校官網）

近日有網友在中山大學貼吧發帖稱，該校一名獲助學金的特困學生用的是蘋果系列四件套，而且還買了價值1517元（人民幣，下同）的王嘉爾演唱會門票。中山大學校方調查後，通報稱決定終止其助學金發放。

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極目新聞報導，帖文顯示，一名中山大學2021級本科生因「特別困難」獲得了一筆助學金，但有網友稱這名同學的經濟條件並不差，平時用的是蘋果手機、電腦、平板、手機等四件套產品，價值2萬元，而且還購買了王嘉爾將於11月25日在廣州舉行的演唱會門票，票價達到1517元。帖文中，爆料網友還公開了這名獲得助學金學生的學號信息。

紅星新聞報導，中山大學學生資助管理中心14日表示，已收到關於該校家庭經濟困難學生趙某某存在炫富和過度消費的舉報，其所在學院和該中心迅速啟動調查程序。

通報稱，經核查，該生被認定為家庭經濟困難學生的認定程序規範、材料齊全，符合相關規定。但是在核查中發現，該生存在生活不節儉、過度消費的行為。根據該校助學金管理辦法，決定終止其助學金發放。