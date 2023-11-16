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江蘇62歲老董娶26歲妻 喊46歲岳父「爸」 網酸：有錢真好

中國新聞組／綜合報導
62歲的公司董事長(右)迎娶26歲的前員工，一臉幸福從岳父中接過新娘的手。（取材自微博）
62歲的公司董事長(右)迎娶26歲的前員工，一臉幸福從岳父中接過新娘的手。（取材自微博）

人說真愛不分年齡，最近江蘇一家公司舉辦了一場「豪華婚禮」，這場婚禮引起了廣泛的關注，原因是婚禮的男主角為62歲的公司董事長，而他迎娶的是一名只有26歲的年輕美女，而且她曾是該公司的員工，董事長的年齡甚至比新娘的爸爸年紀還大，讓不少網友酸說「有錢真好」。

根據媒體報導，這場婚禮豪華至極，先是多輛豪車載著婚禮隊伍，並且辦在一家高檔的酒店，讓所有賓客看了都目瞪口呆。其中最讓人吃驚的是新郎和新娘的年齡差距，新郎是62歲的公司董事長，新娘僅26歲，以前是公司的員工，新娘挽著他46歲爸爸的手，緩緩地走進婚禮場地，唐總一臉幸福和激動，從岳父中接過新娘的手，並且喊了一聲「爸爸」。

不少人都對這對新婚夫妻表示羨慕和崇拜，但是這種年齡懸殊的婚禮在社會上並不常見，有人覺得唐總可以獲得這樣的妻子，是他自己的努力和智慧爭取來的，另一方面，也有人對這樣的婚姻懷有質疑和批評，認為這年齡和經濟差距，很難保證婚姻的幸福和長久，認為兩人之間根本是一場交易，各取所需而已，不是真的愛情。

網友也酸溜溜的留言表示，「有錢真好，老頭有『鈔』能力」、「現在看似男的爽，實際上是女的賺翻了」、「娶女兒嗎」，但也有人對他們祝福「人生快樂就好，管他幾歲」、「合照看起來很快樂，祝福兩位」。

新郎向新娘及岳父單膝下跪。(視頻截圖)
新郎向新娘及岳父單膝下跪。(視頻截圖)

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