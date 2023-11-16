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寧波神秘人「順其自然」助學 25年捐款1577萬

中國新聞組／綜合報導
今年署名「順然」的掛號信。（取材自寧波晚報）
今年署名「順然」的掛號信。（取材自寧波晚報）

1999年起，每年接近年底的某日，寧波市慈善總會都會收到署名「順其自然」的神祕人寄來的捐款掛號信，今年，這位善心人士又寄來108萬元（人民幣，下同）的匯款收據。至此，25年來，「順其自然」已累計捐款1577萬元。據統計，有2000多名困難大學生受到了「順其自然」的捐助，有被幫助過的學生們在工作後捐薪，讓這分善心「順其自然」地傳下去。

來源：YouTube

寧波晚報報導，寧波市慈善總會15日上午收到了一封掛號信，白色的信封、娟秀而熟悉的字跡，落款「順然」，信封裡是一疊厚厚的匯款收據。「順其自然」又來了。在今年署名「順然」的掛號信裡，是110張匯款收據，其中108張9999元，1張55元，一張53元，累計108萬元。

從1999年起，「順其自然」已連續25年向市慈善總會捐款，今年再捐108萬元，又創捐款數額新高。至此，「順其自然」已累計捐款1577萬元。

25年來，每年11月中下旬至12月初的某一天，「順其自然」的捐款都會如約而至，寄匯款憑證的掛號信每次都用不存在的地址，落款多是「順其自然」，也有「順順」「順其」「然然」等。

寧波市慈善總會工作人員介紹，「順其自然」第一次捐款時，曾留下一張紙條，上面寫著：「好事不說，壞事不做，順其自然」。

「順其自然」究竟是誰，其實有跡可循，但出於對捐贈人隱名意願的尊重，在收到「順其自然」的第三年捐款後，他們已放棄對「順其自然」的尋找。為「順其自然」保密，也早已成了寧波人共同的默契。

這些年，根據「順其自然」的意願，寧波市慈善總會一直堅持，將善款用於助學、教育方面，並及時公布善款去向明細，有2000多名困難大學生受到了「順其自然」的捐助，對口幫扶地區的教育設施也得到了改善。

雖然受助人並不清楚「順其自然」的身分，但寧波市慈善總會時不時收到受助人對「順其自然」的感謝，還有被幫助過的大學生，工作後把第一筆工資捐出來，用實際行動來表達對「順其自然」的感謝。

從1999年起，「順其自然」已連續25年向市慈善總會捐款，已累計捐款1577萬元...
從1999年起，「順其自然」已連續25年向市慈善總會捐款，已累計捐款1577萬元。（取材自寧波晚報）

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