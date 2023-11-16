校服被家長罵像壽衣 山東臨沂校方：漢服風格

山東臨沂一所學校新款秋季校服改走中國風，但不少家長看到後直呼「太像壽衣了！」（取材自瀟湘晨報）

中國近年來各種服飾都流行「中國風」，山東臨沂光耀實驗學校多名家長近日紛紛在網上抱怨，學校的新校服看上去「太瘆人了」（指讓人感到恐懼、驚訝或不可思議），「祥雲、深藍、紐扣…太像壽衣了！」學校則回應稱：漢服風格，穿起來很漂亮。事件發酵後，當地教體局表示，該校服方案已被淘汰。

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瀟湘晨報報導，網上圖片顯示，這款秋季校服由深藍色與淺藍色拼接而成，翻領，拉鏈旁深藍色的中式盤扣，肩部與胸部位置有祥雲圖案。

有家長認為，校服的款式看上去像壽衣。「是哪個大師設計的？是哪個領導拍板定的？」

據報導，光耀實驗學校一名工作人員表示，該校主推國學，因此想使用漢服的風格，如此學生吟誦詩歌時，甚至不需要再換衣服。

這名學校員工稱，「其實非常漂亮，當時也徵求了部分學生、家長、老師的意見，還讓男學生和女學生試穿了，穿起來很漂亮。」

他解釋，該校之前的秋季校服為四件套，價格會高一點。現在校服限價，學校於是更換了新款校服，一套價格人民幣100多元(約13.7美元)。「部分家長聯想到壽衣。其實現在壽衣的款式也有中山裝、西裝、唐裝，難道這些衣服都不能穿了？」

不少網友看了之後也覺得「很像」，但更多人覺得「很難看」。有網友表示，「像不像壽衣不知道，但難看是真的，不倫不類」、「有中式元素，但弄得很土」。還有網友說，「某寶一堆都比這好看」。另有人嘲諷，「更像體校武術隊出來的，走在大街上沒人敢惹」。

另據界面新聞報導，山東省臨沂市羅莊區教育 和體育局表示，針對網傳山東臨沂一學校校服設計問題，經調查落實，臨沂光耀實驗學校14日發布了新學年校服十幾種樣式，公開邀請家長評議，供家長參照樣式選擇，並將根據師生和家長的意見最終確定校服款式。網傳校服樣式為其中一款，由於家長對此款校服意見較大，此校服樣式方案已被淘汰。