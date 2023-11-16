湖南書記暗訪爛尾樓 民關切「能拿出解決方案」?

湖南省委書記沈曉明日前在懷化調研，他暗訪了鶴城區長達十多年之久的天星淺水灣樓盤爛尾，並要求排查整改。(取材自政知見)

湖南省委書記沈曉明14日在懷化研究，期間，他暗訪了鶴城區長達十多年之久的天星淺水灣樓盤爛尾， 他要求「維護好購屋群眾切身利益和城市發展良好形象」。沈曉明在去兩個月裡多次在地方調查時暗訪，網民對此相當肯定，但能不能拿出有效、實際的解決方案，才是民眾最關切的事。

北京 青年報「政知見」報導，這次在懷化，沈曉明先後到了多個地方，包括湖南享同實業有限公司、湖南金熙電子有限責任公司、吉秀生豬擴繁基地、懷化荷力士新能源科技有限公司等。

另外，沈曉明還不打招呼暗訪了鶴城區天星淺水灣樓盤爛尾長達十多年之久的問題。

在暗訪期間，沈曉明要求，「舉一反三，全面排查整改，維護好購屋群眾切身利益和城市發展良好形象」。他也提到，要堅持以人民為中心的發展思想，提高居民收入，辦好民生實事，防範化解各領域重大風險，在著力保障和改善民生上展現新作為。

報導指出，沈曉明在過去幾次地方調研中，均進行了暗訪，暗訪內容並不相同。

沈曉明在衡陽珠暉區暗訪了自建房安全整治工作和汙水直排問題。在婁底婁星區石井鎮豐園安置基地，暗訪拆遷群眾因回遷房建設滯後只能長期住過渡板房的問題。在邵陽呼暗訪紅旗河黑臭水體問題。

沈曉明在張家界調查時，暗訪了永定區搬遷安置小學因校舍建設用地長期未落實，導致回遷進度滯後的問題。他在永州暗訪了永州經開區中國南方植物萃取技術中心計畫建成後常年閒置的問題。在郴州調查時，暗訪了蘇仙區湘南起義誓師地革命遺址保護不到位的問題。

對於沈曉明英勤走基層、直面問題的做法，不少網民認同「全國各級領導幹部都應該這樣」、「辦好民生事，不是坐在辦公室聽匯報」，但也有網民酸「為什麼記者都知道他要暗訪」。但不少網民還是希望不僅要暗訪，也要拿出可以有效實施的方案，「爛尾樓 等了十幾年太慘了」、「希望政府做到快查快辦縮短處理的時間」。