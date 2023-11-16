全球首次荒漠貓頸圈追蹤 平均家域面積3.3平方千米 網：好猛

荒漠貓。（取材自西海都市報）

荒漠貓是中國特有的貓科動物是國家一級重點保護野生動物，但現階段對其分布密度及生態等研究十分匱乏。據祁連山國家公園青海省管理局開展全球首次荒漠貓衛星追蹤研究發現，荒漠貓個體平均家域面積達約3.3平方千米，且雌性家域大於雄性。有網友對此表示開了眼界：「母貓當家」，「野外的貓果然都很猛」。

據中國新聞網報導，荒漠貓可以作為祁連山國家公園淺山帶生態系統生物多樣性保護的旗艦物種和指示物種。現階段研究表明，荒漠貓數量稀少，分布密度較低，其生理生態、繁殖、食性等生態學研究十分匱乏。

2021年10月至2023年10月，祁連山國家公園青海片區在其範圍內祁連山國家公園青海片區首次開展了荒漠貓衛星追蹤研究。使用衛星定位追蹤頸圈，累計追蹤10隻荒漠貓個體（雌性7隻，雄性3隻），共計6111個有效工作日，獲取近27萬個有效紀錄位點。此次荒漠貓衛星追蹤頸圈佩戴項目是目前在全球範圍內首次開展。

荒漠貓活動紀錄點位。 （取材自中新網／祁連山國家公園青海省管理局供圖）

根據衛星追蹤頸圈數據，荒漠貓家域面積的大小具有季節性，夏季的家域面積更大，而冬季明顯較小。同時，雌性家域大於雄性，且雌性在夏季家域範圍顯著增大。在交配季，雄性荒漠貓日活動範圍大於雌性；而在育幼季，雌性荒漠貓的活動範圍大於雄性。

對頸圈追蹤數據的分析結果顯示，荒漠貓在祁連山麓的淺山、平原地區可以充分利用原生灌叢、淺山草地、人造林和農田等多種類型的棲息地。荒漠貓的棲息地利用存在一定的季節和性別差異：在冬季，對人造林和灌叢的利用率增加，在夏季對農田的利用率增加；雄性對人造林和農田有更高的利用率，雌性利用的土地覆蓋類型更多樣。