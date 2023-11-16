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北京新冠隔離點變七彩房 單間月租1200元想住還要搶

中國新聞組／北京16日電
七彩家園航拍圖。(取材自中國新聞周刊)
七彩家園航拍圖。(取材自中國新聞周刊)

「18平方米單間，獨立衛生間，1200元（人民幣，下同）/月。只要你不介意這裡曾經是防疫隔離點。」位於北京市東五環外的「金盞七彩家園」，今年9月起由北京官方從新冠隔離點改造為保租房，低廉的租金及隨時可拎包入住的獨衛單人間設計，吸引許多年輕人入住，成了北漂的中繼站，他們不在意這裡曾是隔離點，反而喜歡這種「單獨的集裝箱」的安全感。

中國新聞周刊報導，據項目單位朝陽區保障性住房發展有限公司（以下稱「朝保發公司」)的宣傳資料介紹，「金盞七彩家園建設於2022年，僅用20天就建完並投用，累計接待隔離人員38787人。」疫情結束後，七彩家園於今年6月1日開始試運營，4608間房，可實現拎包入住，朝陽區註冊的大中小企業員工均可申請入住。

今年9月27日，七彩家園身分再次轉變。在北京市住房和城鄉建設委員會發布的「關於保障性租賃住房項目認定情況的公示（第7批）」中，七彩家園被認定為「保障性租賃住房」（下文簡稱「保租房」），提供4910間房對外出租。這裡有編號A、B、C、E、F、G、H、K、L組團，從東到西，屋頂被塗成紅橙黃白綠藍，七彩家園由此得名。

房租中介老吳是最早入住保租房的租客之一。他介紹，房源為物業直租，租戶直接和朝保發公司簽約，線下簽合同，線上App付款。房租1200元/月，免收中介和管理費。申請入住無限制條件，只規定每間房居住不超過2人。 七彩家園A2餐廳還供應一日三餐，一葷一素售價15元。

老吳接觸的房客大多是20歲左右的年輕打工者。已完成簽約60多人中，男女比例大約在2:1。老吳每租出一間房，按照簽約時長不同，可從項目公司處收取300至600元不等的勞務費。「目前只有G、K兩個組團對外出租，520多間房，已經出租近400間，朝南的房間都被搶沒了。」

七彩家園內部。(取材自中國新聞周刊)
七彩家園內部。(取材自中國新聞周刊)

11月1日，石藝（化名）搬到了東五環邊的金盞七彩家園，她到北京和朋友做電商生意不過一年多已搬三次家，因為在北京很難租到便宜房子過渡。在這裡，房間裡的床、沙發、衣帽櫃、電視、空調一應俱全，還配置了衣物晾曬架和小米電視，「每個房間是一個單獨的集裝箱，私密性很好，就是不隔音。」南側正門和西側小門都有安保人員看守，讓她格外滿意。

目前，金盞七彩家園項目已開放出租數量僅占約1/10。「還有很多功能區在規畫中。」七彩家園項目管理人員表示，也不排除引入民營企業合作的可能。

七彩家園入口處。(取材自中國新聞周刊)
七彩家園入口處。(取材自中國新聞周刊)

北京 租金 疫情

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