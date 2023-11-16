四川一高校「招碩士保安」？網：以後沒碩士學歷恐當乞丐

四川信息職業技術學院。（取材自四川信息職業技術學院官方微博）

「當『保安』還要碩士？」近日，四川信息職業技術學院保衛處招聘保衛幹事兩名，要求條件是35歲以下碩士學歷，引發網友熱議：「現在連保安都這麽卷了」，「這招的是校領導」。校方一度稱是因為官方要求高職院校對碩士研究生占比要逐步提高，後來又稱招聘的是「保衛幹事」行政人員。不過網友認為不論保衛幹事或保安，「以後沒碩士以上學歷可能要當乞丐」。

綜合封面新聞、紅星新聞報導，據四川信息職業技術學院發布「2023-2024學年度人才招聘公告」招聘崗位需求表顯示，保衛處招聘保衛幹事兩名，要求1988年1月1日及以後出生；研究生學歷，並取得碩士及以上學位；崗位不限；退役軍官或公安類專業學曆可放寬至本科。引發網友關注並進入微博 熱搜。

網友們紛紛留言：「現在連保安都這麽卷了」，「有點離譜」，「這招的是校領導，不是看大門的保安」，「還是碩士人太多了？」，「加油，我建議食堂炒菜要求長江學者，要求不高吧」，「如果5萬（人民幣，下同）一月，保安就保安吧」；也有網友解讀「應是保衛處的幹事，不是保安，類似於行政崗」。

四川信息職業技術學院工作人員回應表示，要求碩士學歷是「基於學校人才引進對研究生占比的要求」，與學校長遠發展規畫有關。此崗位不是大家想像的簡單守門，還肩負著行政管理類工作。工作內容包括開展校園政治保衛、法治安全教育 、安全管理、戶籍管理、出入境管理、消防安全管理、交通安全管理、校門管理等校園安全管理和服務等。

四川信息職業技術學院2023-2024學年度人才招聘崗位需求表。（取材自封面新聞）

該校負責此次招聘的一名老師表示，保衛幹事不等於保安，要上課、為學生進行安全教育方面的培訓，屬於行政人員，且根據招聘公告同樣有安家費。「現在每天都有人投簡歷，具體人數還沒有統計。」

檢索發現，此次該校招聘總計49人中，除醫務室醫師要求本科以上學歷，物流管理專業教師要求博士研究生以上學歷，其他崗位均要求研究生以上學歷。

公開資料顯示，四川信息職業技術學院位於四川省廣元市，是四川省示範性高職院校、「雙高」建設高職院校。