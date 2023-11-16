蘋果雙11大促「翻車」 最後兩小時又降價300 中網友喊退錢

話題「iPhone15雙11最後兩小時降價」近日引發熱議，不少消費者要求退錢。（取材自北京商報）

近日，話題「iPhone 15雙11最後兩小時降價」衝上微博 熱搜榜三，截至11月16日獲2.3億閱讀量。有網民稱，蘋果官方旗艦店「雙11」違背「承諾」，iPhone15最後兩小時又降價200到300（人民幣，下同）元，感覺自己被蘋果「背刺」，要求退錢。市場人士分析，蘋果此次「翻車」或許是基於對銷量的焦慮而改變了營銷策略，可能是蘋果自己弄出的烏龍事件。

據北京 商報報導，從微博等平台了解到，遭遇蘋果價格背刺的消費者不在少數，紛紛喊話要求蘋果補差價。據網上曝光的蘋果旗艦店客服回應稱，確實存在優惠券的現象，但那是平台發放的優惠券，並不是店裡產品實際給到的優惠，並不支持保價，無法補差價。蘋果線下門店的工作人員則稱，線下商品與線上並不同步，對於線上平台的價格爭議並不了解。

對於蘋果二次降價的行為，天貓平台客服人員稱，並不太清楚具體情況，不過根據平台規則，商家的確可以不用一次性上架全部貨品，可分為一次現貨、二次現貨，不過二次現貨的價格不能高過一次現貨，而且兩次現貨各有規定的時間節點，商家具體分幾次賣貨也要在報名時敲定，不能隨心所欲。

數碼產品經銷商黃先生稱，平台之所以有分批次上貨的政策，是希望商家能在最後時刻衝一把銷量，在「雙11」的收官之時將氣氛推向最高潮；對蘋果手機而言，「雙11」前各個平台早已預告了優惠方案，吸引到了大量的潛在購買者，搞二次降價殊無必要，也難免引發消費者不滿。

從平台發布的榜單來看，的確不少消費者等著「雙11」大促購買蘋果手機，這也讓iPhone15系列的出貨迎來集中爆發，從京東發布的榜單來看，iPhone15、iPhone15Pro、iPhone15Promax位列榜單前3，第4名為紅米K60，第5名則是蘋果的iPhone13。

專家稱，在業內觀點看來，以往姿態矜持的蘋果頻頻促銷降價，背後是對銷量的焦慮。據市場追蹤機構Counterpoint Research表示，消費者信心不佳、iPhone 15較前代性能提升較低和高端手機市場競爭日漸激烈等因素，都為蘋果帶來了新的挑戰。但短時間內連續降價，只能讓潛在消費者持續觀望而不肯出手，令促銷適得其反。