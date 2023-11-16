我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

蘋果雙11大促「翻車」 最後兩小時又降價300 中網友喊退錢

中國新聞組／北京16日電
話題「iPhone15雙11最後兩小時降價」近日引發熱議，不少消費者要求退錢。（取材自北京商報）
話題「iPhone15雙11最後兩小時降價」近日引發熱議，不少消費者要求退錢。（取材自北京商報）

近日，話題「iPhone15雙11最後兩小時降價」衝上微博熱搜榜三，截至11月16日獲2.3億閱讀量。有網民稱，蘋果官方旗艦店「雙11」違背「承諾」，iPhone15最後兩小時又降價200到300（人民幣，下同）元，感覺自己被蘋果「背刺」，要求退錢。市場人士分析，蘋果此次「翻車」或許是基於對銷量的焦慮而改變了營銷策略，可能是蘋果自己弄出的烏龍事件。

北京商報報導，從微博等平台了解到，遭遇蘋果價格背刺的消費者不在少數，紛紛喊話要求蘋果補差價。據網上曝光的蘋果旗艦店客服回應稱，確實存在優惠券的現象，但那是平台發放的優惠券，並不是店裡產品實際給到的優惠，並不支持保價，無法補差價。蘋果線下門店的工作人員則稱，線下商品與線上並不同步，對於線上平台的價格爭議並不了解。

對於蘋果二次降價的行為，天貓平台客服人員稱，並不太清楚具體情況，不過根據平台規則，商家的確可以不用一次性上架全部貨品，可分為一次現貨、二次現貨，不過二次現貨的價格不能高過一次現貨，而且兩次現貨各有規定的時間節點，商家具體分幾次賣貨也要在報名時敲定，不能隨心所欲。

數碼產品經銷商黃先生稱，平台之所以有分批次上貨的政策，是希望商家能在最後時刻衝一把銷量，在「雙11」的收官之時將氣氛推向最高潮；對蘋果手機而言，「雙11」前各個平台早已預告了優惠方案，吸引到了大量的潛在購買者，搞二次降價殊無必要，也難免引發消費者不滿。

從平台發布的榜單來看，的確不少消費者等著「雙11」大促購買蘋果手機，這也讓iPhone15系列的出貨迎來集中爆發，從京東發布的榜單來看，iPhone15、iPhone15Pro、iPhone15Promax位列榜單前3，第4名為紅米K60，第5名則是蘋果的iPhone13。

專家稱，在業內觀點看來，以往姿態矜持的蘋果頻頻促銷降價，背後是對銷量的焦慮。據市場追蹤機構Counterpoint Research表示，消費者信心不佳、iPhone 15較前代性能提升較低和高端手機市場競爭日漸激烈等因素，都為蘋果帶來了新的挑戰。但短時間內連續降價，只能讓潛在消費者持續觀望而不肯出手，令促銷適得其反。

iPhone 微博 北京

上一則

中國房市景氣持續低迷 官方：仍處轉型期

下一則

風光15年後 今年冷清蓋牌的雙11淪低價戰

延伸閱讀

蘋果下架名嘴強史都華節目 美國會調查中國是否脅迫

蘋果下架名嘴強史都華節目 美國會調查中國是否脅迫
絕美還是翻車… 雪祭司神女妝 趙麗穎扛住了銀色眼影？

絕美還是翻車… 雪祭司神女妝 趙麗穎扛住了銀色眼影？
反壟斷官司 專家作證：蘋果自Google搜尋廣告營收抽成36%

反壟斷官司 專家作證：蘋果自Google搜尋廣告營收抽成36%
蘋果強化隱私功能 iOS 17.2將擴大過濾敏感影像

蘋果強化隱私功能 iOS 17.2將擴大過濾敏感影像

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
中國國家主席習近平14日晚間搭乘專機，離開北京赴美國。（新華社）

出發了 新華社：習近平乘專機赴美

2023-11-14 08:54

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來