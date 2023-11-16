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「騎馬遊變騎騾子」麗江景區詐騙? 景區：騾子也屬於馬

中國新聞組／上海16日電
馬女士稱騎馬服務實際上為騎騾子。（取材自封面新聞）
馬女士稱騎馬服務實際上為騎騾子。（取材自封面新聞）

近日上海一名馬女士稱，她今年9月和朋友在麗江玉湖村景區花人民幣168元（約23美元）購買了騎馬遊服務，結果被安排騎騾子。她「感覺被騙」，遂向當地相關部門投訴，但時隔2個月，沒有得到滿意的答覆。對此，景區工作人員稱，當時景區處於試營運階段，確有提供騾子給遊客騎行，「騾子也屬於馬，沒有承諾說一定得是大馬那些」。

封面新聞報導，景區工作人員稱，先前曾就此事和馬女士溝通過，目前沒有新的解決方案。

「旅遊景區宣傳的是馬，但實際上給安排的是騾子。沒有騎馬，拍照都沒辦法拍。」馬女士認為，景區的宣傳和實際提供的服務不一樣，而且馬和騾子的養殖成本也完全不同。她感覺自己「遭到欺騙，但因當場找不到工作人員反映情況，我們只好騎了騾子」。

馬女士也稱，事後她向當地相關部門投訴。隨後有工作人員聯絡她表示，經核查，9月16日當天遊客消費均是正常檢票，僅憑付款截圖無法確認她當時沒有騎馬，因此無法辦理退款。

報導指出，麗江玉湖村景區公眾號「納西祕境玉湖古村落」曾在今年4月發布文章介紹，該景區有A、B、C三條收費的旅遊路線。A線包含了約2.2公里的騎馬路程，遊客可以從遊客中心騎馬至玉柱擎天驛站、再到龍女湖網紅打卡地等等。

景區一名工作人員稱，目前主打的是A線騎馬遊線路，售價168元，「B線、C線（售價）200多的，跟A線也是一模一樣的線路，只是包含的產品不同而已」。

景區工作人員解釋，今年9月，景區處於試營運階段，騎馬服務由村民自發性組織。因為有的村民家裡還有田地，養著幾頭騾子，當時有少量的騾子被用來給遊客提供騎行服務，馬女士當時騎到的可能是村民養的騾子。該工作人員否認有詐欺行為。他解釋稱，「騾子也屬於馬，沒有承諾說一定得是大馬那些」。他同時也提及，無法確認馬女士當時是否騎了馬。

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