傳中國人行考慮「直升機撒錢」1兆人民幣救樓市

傳中國人民銀行考慮「直升機撒錢」救樓市。（中新社）

中國再傳出救樓市措施。彭博報導指出，中國人民銀行將分階段透過政策銀行注資，向鄉村城鎮化及經濟適用房專案，提供資金支持總規模將至少達到人民幣1兆元(約1380億美元)的低成本借貸，以期能助力穩定低迷的房地產 市場，最快11月就會邁出第一步。

報導引述知情人士稱，中國人行考慮透過專項借款、抵押補充貸款 （PSL）和特別貸款在內的選擇。

該計劃是中國國務院副總理何立峰提出的一項新舉措的一部分，將代表中國政府在遏制這場數十年來最嚴重的房地產低迷方面邁出重大步伐。房地產低迷已經給經濟增長和消費者信心帶來壓力。

實際上，經濟復甦緩慢，樓市需求疲弱難振，中國正在持續加大政策支持力道，近期已經祭出多項財政刺激措施，包括先前增發人民幣1兆元國債、提高赤字、提前下達地方債新增限額等。

這次又一輪人民幣1兆元的支持力度，將傳遞監管層在房地產危機遲遲未見改善情況下，堅決出手提振經濟的決心。

PSL在10月餘額約為人民幣2.9兆元，本輪淨增幅若達到人民幣1兆元，存量規模將超過2019年末的高位。

PSL被一些人稱為「直升機撒錢」，是由美國經濟學家弗里德曼於1969年提出術語，用於解釋人行如何從直升機上投放新印的鈔票來提振物價。

它允許中國人行透過政策和商業貸款機構向棚戶區改造項目的開發商提供低成本資金。然後，開發商用這筆錢從地方政府手中購買土地，而地方政府又向那些舊房被拆除的家庭提供現金補貼，使他們能夠購買新建或現有的公寓，從而推高需求。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示：「這不是為了刺激經濟增長，而是為了實現更長期的平衡發展。」他預計，這筆資金將推動這些領域的私人投資 ，並導致總直接投資超過人民幣10兆元。

華潤置地等國有開發商是先前經濟適用房項目擴張的最大受益者之一。

然而PSL計劃是一個有爭議的工具。該政策於2014年首次公布，目的在扭轉房地產市場低迷的局面，但後來助長了三四線城市的房地產泡沫而受到嚴厲批評。

隨着棚戶區（城市中有成片簡陋民居的地區，建築面積5萬平方公尺以上）項目的結束，中國人行在2019年基本上停止提供新的PSL資金。該基金去年短暫重新啟動，以幫助政策性銀行爲基礎設施發展提供融資。政策性銀行的利潤驅動程度不如國有銀行。