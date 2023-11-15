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移民火星有望？中國「機器化學家」用隕石製氧

記者林宸誼／綜合報導
火星製氧Q&A。
火星製氧Q&A。

火星上居住是人類的夢想之一，但首先要解決缺氧問題。中國科研人員利用自主研發的智慧型機器人「機器化學家」，從火星隕石中分析並提取成分，研製出一種新型製氧催化劑，探索出一條在地球外星系就地取材研製化學品的新路，並在國際知名學術期刊「自然」（Nature）發表了這一研究成果。

來源：YouTube

新華社報導，中國科學技術大學研製的「機器化學家」名叫「小來」，不僅「會學」還「會想」「會做」。這次研製催化劑，根據火星隕石的多種化學成分，一共有376萬多種可能的組合配方，如果靠人類科研團隊一一實驗驗證需要2000多年。

中科大科研團隊與工作中的「機器化學家」。（新華社）
中科大科研團隊與工作中的「機器化學家」。（新華社）

中科大教授江俊指出，「『小來』學習了5萬多篇相關的化學論文，用「智能大腦」思考並設計出一個基礎配方，然後做實驗並根據結果不斷調整配比，用6周時間找到最佳配方。」機器人自主發現並研製化學品，為人類探索星空提供了一條新路。

中科大羅毅、江俊、尚偉偉教授團隊與深空探測實驗室張哲研究員等合作，利用自主研發的智能機器人「機器化學家」，從火星隕石中分析並提取成分，研製出一種新型製氧催化劑。

中科大合肥微尺度物質科學國家研究中心主任羅毅表示，這項研究成功驗證了人工智慧可以自動研製新材料，將為人類在遠離地球的星球上製備氧氣、建造基地、生產食物等作出貢獻，並利用火星資源研製出更多化學品，進一步探索太陽系深處。

火星 人工智慧

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